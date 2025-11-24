Ιθάκη: Ήδη στις πλατφόρμες μεταπώλησης το βιβλίο του Τσίπρα - Πόσο κοστίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε για την προσωπική του «Ιθάκη», την περιπλάνηση του ως επικεφαλής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις συμπληγάδες των μνημονίων και του «σκληρού ροκ» απέναντι στις πολιτικές λιτότητας που επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά έχουν γραφτεί ήδη γι' αυτό το βιβλίο, από την τιμή και το μέγεθος του (28 ευρώ και 762 σελίδες) ως τις αλληγορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο κείμενο, όπως αυτή με το περιστέρι που στριμώχτηκε στο παράθυρο και ενέπνευσε τον Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το βιβλίο έχει κάνει ρεκόρ παραγγελιών που θυμίζει εποχές κυκλοφορίας Χάρι Πότερ και φυσικά, βρίσκεται ΗΔΗ στις πλατφόρμες μεταπώλησης βιβλίων.

Το συναντάμε στο Metabook.

METABOOK.GR

Αλλά και στη Vendora

Vendora.gr

Oι τιμές αυτή τη στιγμή κυμαίνονται από 21,9 ευρώ ως 29,90 (κάποιοι θέλουν να βγάλουν ένα ελάχιστο κέρδος από αυτή τη φασαρία) και η ζήτηση για το βιβλίο είναι και εδώ πολύ μεγάλη. Συνήθως όταν ένα βιβλίο είναι τόσο δημοφιλές, η τιμή του στη μεταπώληση μπορεί να φτάσει πολύ πάνω από αυτή που έχει οριστεί στην πρωτογενή αγορά των βιβλιοπωλείων. Στοιχηματίζουμε ότι μπορεί και να ξεπεράσει τα 35 ευρώ. Δεν θα διαφέρει δηλαδή και πολύ, από το φαινόμενο Χάρι Πότερ. Ακόμα και τα μαγικά στοιχεία υπάρχουν (βλέπε περιστέρι).

Άραγε είναι το οικονομικό που απωθεί κάποιους από το να αγοράσουν το συγκεκριμένο βιβλίο ή η τεράστια έκταση; Πόσο γρήγορα θα δούμε στα social media ανθρώπους με ισχυρότατη γνώμη για το βιβλίο που ενδεχομένως θα έχουν διαβάσει μόνο την περίληψη στο οπισθόφυλλο;