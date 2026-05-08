Metallica στο ΟΑΚΑ: Ο μόνος οδηγός που θα χρειαστείς για τη συναυλία - Οι ώρες, η πρόσβαση και τα events

Είμαστε πλέον στο «κατώφλι» του πλέον αναμενόμενου μουσικού event της χρονιάς, με τους Metallica να έχουν ακονίσει τις πένες τους για να «τινάξουν» το ΟΑΚΑ στον αέρα, αύριο Σάββατο, 9 Μαΐου.

Επειδή τουλάχιστον 80.000 φίλοι των Heavy Metal γερολύκων θα πλημμυρίσουν το στάδιο, για την ιστορική συναυλία, είναι σημαντικό να έχετε, ήδη πριν πάτε, ένα πλήρες πλάνο για εκείνη την ημέρα.

Συντάξαμε λοιπόν μία «λίστα» με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από τις ώρες προσέλευσης, εισόδου και έναρξης για τα διαφορετικά events, μέχρι tips για να μην σας βγει «πικρή» η εμπειρία.

Metallica στο ΟΑΚΑ: Τα «πάντα όλα» για τη συναυλία

Οι διοργανωτές συνιστούν στο κοινό συγκεκριμένες, ξεχωριστές ώρες προσέλευσης για τα supporting acts και το main event, για την αποφυγή συνωστισμού:

16:00 - Ανοίγουν οι πύλες

18:00 - Knocked Loose

19:00 - Gojira

20:30 - Βγαίνουν οι Metallica

22:45 - Εκτιμώμενη λήξη

*Σημείωση: Οι είσοδοι από τη Σπύρου Λούη θα παραμείνουν κλειστές, με εξαίρεση την τελευταία (Είσοδος ΣΤ).

Metallica στο ΟΑΚΑ: Η πρόσβαση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της τροχαίας, αλλά και των και των διαθέσιμων θέσεων πάρκινγκ, η χρήση των Μέσων Μεταφοράς ίσως καταστεί αναγκαία για πολλούς θεατές.

Να με ποια ΜΜΜ θα πάτε στη συναυλία:

Ηλεκτρικός (Γραμμή 1): Αποβίβαση στους σταθμούς «Ειρήνη» ή «Νερατζιώτισσα».

Αποβίβαση στους σταθμούς «Ειρήνη» ή «Νερατζιώτισσα». Προαστιακός: Στάση «Νερατζιώτισσα».

Στάση «Νερατζιώτισσα». Οδικώς: Αναμένεται μεγάλο μποτιλιάρισμα, οπότε πάρτε το αμάξι με δική σας ευθύνη. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να παρκάρετε αρκετά μακριά.

Αποχωρώντας:

Μην κάνετε το λάθος να φύγετε κατευθείαν. Κάντε λίγη υπομονή καθώς ο κόσμος θα συρρεύσει σε σταθμούς και στάσεις.

Metallica στο ΟΑΚΑ: Τι «αποσκευές» μπορούμε να έχουμε

Οι διοργανωτές έχουν απαγορεύσει συγκεκριμένα αντικείμενα, ενώ περιορίζουν αυστηρά αυτά που μπορείτε να φέρεται εντός του σταδίου.

Επιτρέπονται:

Όποιες τσάντες ή σακίδια, εφόσον δεν ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21x30 εκ)

Απαγορεύονται:

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), drones και εξοπλισμός ηχογράφησης.

Μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες ή σκαμπό.

Κουτάκια, μεταλλικά ή γυάλινα αντικείμενα, αλκοόλ.

Πανό με κοντάρια, λέιζερ, πυροτεχνήματα και κόρνες.

Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων αιχμηρών κοσμημάτων/αλυσίδων).

Metallica στο ΟΑΚΑ: Πώς γίνεται η είσοδος

Οι θεατές θα έχουν διαφορετικοιύς τρόπους π΄ροσβασης ανάλογα με τις θέσεις και τον τύπο εισιτηρίου τους:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ:

μπορούν να εισέλθουν από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου ( Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρας ) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Σπύρου Λούη.

του Ολυμπιακού Σταδίου ( ) την που βρίσκεται επί της Σπύρου Λούη. κατά την είσοδο θα οδηγηθούν στην Αρένα ακολουθώντας τη σήμανση

διατίθεται ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ:

μπορούν να εισέλθουν από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρας) , ΕΚΤΟΣ από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Σπύρου Λούη.

κατά την είσοδο θα οδηγηθούν θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 ,12 και 17

Η Είσοδος Καθήμενων 1, εξυπηρετεί τις Θύρες 23, 24, 25, 26, 27 (ΡΑ-ΡΒ),28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Η Είσοδος Καθήμενων 2, εξυπηρετεί τις Θύρες 1,2,3,4, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, εξυπηρετεί τις Θύρες 6,7,8,9,10.

H Είσοδος Καθήμενων 12, εξυπηρετεί τις Θύρες 11,12,13, 14, 15.

H Είσοδος Καθήμενων 17, εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22.

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης

Metallica στο ΟΑΚΑ: Τα Pre-show events Παρασκευή (8/5)

Ήδη από σήμερα Παρασκευή (8/5) η πόλη φιλοξενεί πλήθος events για ζέσταμα πριν το main stage:

HellasMetallica Pre-Show Party : Το επίσημο fan club γιορτάζει 20 χρόνια με live set από τους Adrenalin.

: Το επίσημο fan club γιορτάζει 20 χρόνια με live set από τους Adrenalin. The Grey Cat Pub (Ν. Φιλαδέλφεια): Warm-up από τις 19:00.

Warm-up από τις 19:00. Excalibur: Αφιέρωμα αποκλειστικά στους Metallica μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αφιέρωμα αποκλειστικά στους Metallica μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. The Lucky Sparrow Pub: Για μια εναλλακτική βραδιά με κομμάτια που σπάνια ακούγονται live.

Χρήσιμα Tips:

Αν το δείτε από την Αρένα, φορέστε τα πιο ορθοπεδικά παπούτσια που έχετε. Πιείτε επίσης πολύ νερό και μην ανησυχέιτε για τουαλέτα, αφού θα το ιδρώσετε

Αν μπείτε στο Snake Pit, σιγουρευτείτε ότι θα μπορείτε να χειριστείτε την ένταση, και μη φέρετα πολύτιμα αντικείμενα

Metallica στο ΟΑΚΑ: Καλούδια και merch στο pop up store

Για όσους αναζητούν επίσημα αναμνηστικά των Metallica, το #M72 Athens Pop-Up Shop λειτουργεί ήδη στην οδό Πειραιώς 100 την Παρασκευή & το Σάββατο 08:30 - 20:00. Εκεί θα βρείτε αφίσες, αποκλειστικά βινύλια, skateboards, ποδοσφαιρικές φανέλες Metallica και κοσμήματα.

Κρατηθείτε όμως, η διάθεση είναι περιοσρισμένη σε ένα τεμάχιο ανά πελάτη για κάποια είδη.

Από το πρωί της Παρασκευής, τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί έξω από την Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, από fans των Metallica, λόγω του pop up store που έχει στηθεί στον χώρο.

Η ουρά έχει «αγκαλιάσει» τον μεγάλο περιβάλλοντα χώρο και η προσέλευση συνεχίζεται.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency: