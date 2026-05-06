Met Gala 2026: Από ποιους γνωστούς πίνακες και γλυπτά πήραν έμπνευση οι celebrities

Λαμπερές ήταν οι εμφανίσεις στο Met Gala 2026, με αγαπημένους σταρ να κάνουν για ακόμη μια φορά εμφανίσεις που συζητήθηκαν. Το θέμα για τη φετινή διοργάνωση ήταν: «Η μόδα είναι τέχνη», προτρέποντας τους καλεσμένους να πάρουν έμπνευση από πίνακες και γλυπτά.

Πολλές εμφανίσεις, ήταν φανερά επηρεασμένες από έργα τέχνης, σε άλλες έπρεπε να ψάξεις «πίσω από τις λέξεις», ενώ κάποιες νόμιζες ότι ήταν πιστά αντίγραφα όπως η περίπτωση της Χάιντι Κλουμ.

Χάιντι Κλουμ

Το Γερμανοαμερικανό supermodel Heidi Klum (Χάιντι Κλουμ) επηρεάστηκε από το γλυπτό του 1847 της Raffaelle Monti, η Veiled Vestal. Οι Παρθένες Vestal ήταν, σύμφωνα με το EBSCO, «υπεύθυνες για τη διατήρηση της ιερής φωτιάς της Vesta, η οποία συμβόλιζε την ασφάλεια της Ρώμης».

Το μοντέλο έκανε μια πετυχημένη απόδοση. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να προσθέσει γκρι φακούς επαφής και βαμμένα χέρια, πρόσωπο και δόντια.

Ενώ δεν είναι σαφές τι υλικό φόρεσε η Klum, το αρχικό γλυπτό, το οποίο τώρα βρίσκεται στο Chatsworth House, στο Derbyshire, ήταν σκαλισμένο από τρία τεμάχια μαρμάρου Carrara.

Αμφιλεγόμενες ήταν οι κριτικές για την εν λόγω εμφάνιση, καθώς άλλοι την αποθέωσαν και άλλοι την συνδύασαν με τα μεγάλα Halloween party που κάνει...

Inspired by the Veiled Virgin statue, Heidi Klum at the Met Gala. pic.twitter.com/LEE1AFiESb — PmAmTraveller (@pmamtraveller) May 5, 2026

Κιάρα

Η τραγουδίστρια Κιάρα απέσπασε θετικές κριτικές για την εμφάνισή της ως Αιγύπτια θεά. Μιλώντας στη Vogue Arabia, η τραγουδίστρια Ciara περιέγραψε πώς φορούσε «χρυσό σε χρυσό σε χρυσό», από το φόρεμά της μέχρι τα κοσμήματά της, για να αναπαραστήσει την αρχαία Αιγύπτια βασίλισσα Νεφερτίτη, της οποίας το όνομα σημαίνει «Η Όμορφη Είναι Εδώ».

Σύμφωνα με την Ciara: «Η Νεφερτίτη ήταν πολύ πολύ ισχυρή... και ήθελα να την αναπαραστήσω».

Το ειδικά κατασκευασμένο φόρεμα Michael Kors της Anne Hathaway σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Peter McGough. Αλλά ήταν το έργο του Βρετανού ρομαντικού ποιητή John Keats, και συγκεκριμένα η Ωδή του σε μια ελληνική τεφροδόχο, που το ενέπνευσε.

Το ποίημα του 1819 τελειώνει με μια αινιγματική γραμμή που έχει συζητηθεί σχεδόν τόσο ευρέως όσο και η διάσημη φράση bob της Anna Wintour: «Η ομορφιά είναι αλήθεια, η αλήθεια ομορφιά, αυτό είναι όλο/ Εσείς γνωρίζετε στη γη, και όλα όσα πρέπει να ξέρετε». Το ζωγραφισμένο στο χέρι φόρεμα θυμίζει ποίημα, φέρνοντας στο νου τις εξαιρετικές ελληνικές τεφροδόχους του αρχαίου κόσμου, και ιδιαίτερα αυτόν τον τερακότα κωδωνοκράτη-κρατήρα που δημιουργήθηκε το 350-325 π.Χ.

Ciara wearing custom Celia Kritharioti inspired by Nefertiti at the #MetGala pic.twitter.com/EVGP014xFQ — hionfashion (@hionfashion) May 5, 2026

Αν Χάθαγουεϊ

Το ελληνικό στοιχείο, έγινε ιδιαίτερα αισθητό με την εμφάνιση της Anne Hathaway (Αν Χάθαγουεϊ). Η πολυαγαπημένη ηθοποιός, φόρεσε Michael Kors. Ο οίκος συνεργάστηκε με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Peter McGough.

michael kors designed anne hathaway's met gala dress - it evokes ancient vase art, and the style looks like a recreation or reinterpretation of south italian apulian vases from 450-350 BC, which regularly featured birds being offered to women as gifts. kors said that the dove on… pic.twitter.com/1gqISNLstO — ice (@vibridgerton) May 4, 2026

Τζούλιαν Μουρ

Η αγαπημένη ηθοποιός Julianne Moore (Τζούλιαν Μουρ), με τα χαρακτηριστικά τζίντζερ μαλλιά της, σε συνεργασία Bottega Veneta και John Singer Sargent, έφερε πινελιές ζωγραφικής στο Gala. Η εμφάνιση παραπέμπει στο πορτρέτο της Madame Gautreau, γνωστής ως Madame X, που φιλοτέχνησε η Sargent, το οποίο προκάλεσε σκάνδαλο όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1884.

Julianne Moore and Claire Foy were much more successful in their interpretations of Madame X. In particular Moore who was less literal with the dress, but did the hair and makeup right. pic.twitter.com/1xFcnu7cof — Soup+KPSS (@JayGee47505179) May 5, 2026