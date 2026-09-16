Αντέγραψαν Κόρε.Ύδρο. οι The Strokes; Η εντυπωσιακή ομοιότητα

Ο δίσκος «Φτηνή Ποπ Για την Ελίτ» κυκλοφόρησε το 2006. Τότε, το κερκυραϊκό συγκρότημα του frontman Παντελή Δημητριάδη, έκανε σταθερή την παρουσία του στα ραδιόφωνα με το κομμάτι «Όχι Πια Έρωτες», είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού MAD, είχε γίνει ο indie θησαυρός της γενιάς του MySpace, που ανακάλυπτε ένα ροκ συγκρότημα που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τους «δεινόσαυρους» του είδους και όχι μόνο.

Τα χρόνια πέρασαν, οι Κόρε.Ύδρο. συνέχισαν την ίδια πορεία, χαρίζοντας εξαιρετικούς κύκλους τραγουδιών, προκαλώντας το αδιαχώρητο σε συναυλίες στο club Gagarin (μεταξύ άλλων) και το 2013 ήρθε το τέλος της μπάντας και το ξεκίνημα ενός νέου συγκροτήματος, των Παιδιών της Παλαιότητας, με μπροστάρη τον Παντελή ξανά.

Οι The Strokes είναι ένα κουαρτέτο που «γεννήθηκε» στη Νέα Υόρκη το 2000 και με δίσκους όπως το "Is This It" του 2001 και το "Room On Fire" που ακολούθησε, συνέβαλαν τα μέγιστα στην αναγέννηση του garage rock. Το συγκρότημα επανήλθε δισκογραφικά φέτος με το άλμπουμ "Reality Awaits". Σύμφωνα με δημοσίευση στη σελίδα YouTube «Ανούσια Ένταση» που διαχειρίζονται μέλη των Κόρε.Ύδρο, φαίνεται πως ένα κομμάτι του νέου δίσκου, το "Dine n' Dash" μοιάζει πάρα πολύ με το «Τώρα Που Δεν Έχω Κανέναν». Λέτε ο Τζούλιαν Καζαμπλάνκας να ακούει κερκυραϊκό indie rock; (Γιατί όχι;).