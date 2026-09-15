Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

Το δικό του «ιδιαίτερο αντίο», είπε ο Ορφέας Περίδης στον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντάς του ένα μικρό ποιήμα με «κάδρο» τη Νίκαια.

Την δημιουργία του, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, και δεκάδες είναι τα σχόλια των χρηστών που δίνουν τα συγχαρητήριά τους στον καλλιτέχνη ή που γράφουν το δικό τους συλλυπητήριο μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Το «μίνι ποίημα» του δημιουργού Ορφέα Περίδη με τίτλο «Στα Παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω», αναφέρει: «Για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη Νίκαια βγήκε το ουράνιο τόξο. Ύδωρ και αίμα εδώ οι άνθρωποι. Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω. Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω.

Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα. Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα - μέρα. Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω. Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω».