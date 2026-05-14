Eurovision 2026: «Ξέρω πόσο κουράζεται» - Πώς περιμένει ο πατέρας του Akyla τον τελικό

Περίπου 48 ώρες απέμειναν πριν τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision και ο πατέρας του Akyla μίλησε για τον γιο του, ο οποίος αναμένεται να κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση στον διαγωνισμό.

«Τι να πω για το παιδί μου; Όλες τις ευχές μου! Από την καρδιά μου τα πάντα. Για εμένα είναι ήδη πρωταθλητής. Όλα μου αρέσουν πάνω του», δήλωσε αρχικά ο πατέρας του Βασίλης Μυτιληναίος μιλώντας στο «Live News» του Mega.

Δεν μπορώ να δω κάτι που να μην μου αρέσει. Το παιδί μου! Όλα μου αρέσουν, αλλά αυτά που κατάφερε με συγκινούν πολύ.

Όλα είναι όμορφα και συγκινητικά και τέλεια. Είναι υπέροχος! Πιστεύω να πραγματοποιηθεί το όνειρό του. Το θέλω και εγώ πολύ, γιατί θέλω να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί το αξίζει. Από μικρός ήθελε να γίνει καλλιτέχνης.

Ανέκαθεν ήθελε επικοινωνία με τον κόσμο, να διασκεδάζει τον κόσμο, να τον βλέπει ο κόσμος να ανεβαίνει στη σκηνή. Το καταλάβαινα από όταν ήταν μικρό παιδί. Πιστεύω ότι τώρα το κατάφερε, ότι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Αλλά τώρα και εμείς έχουμε μια αγωνία ,έχρι το Σάββατο. Πιο πολύ αγωνία για το πώς αισθάνεται ο ίδιος.

Τον βλέπω, κουράζεται τόσο πολύ. Μου τα λέει κι όλας. Οι προπονήσεις του είναι εξαντλητικές. Αυτά που μαθαίνω, δηλαδή τι περνάει. Είναι πολύ δύσκολη η προπόνησή του για να βγάλει όλα αυτά τα τραγούδια, τρέχοντας. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει.

Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι να φτάσει εκεί πάνω στη σκηνή να τραγουδήσει και προσπαθούν να βρουν να σχολιάσουν και να κριτικάρουν κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες χωρίς να ξέρουν τι έχει τραβήξει. Εγώ τα ξέρω. Εγώ τον βλέπω στην τηλεόραση. Ξέρω πόσο κουράζεται.

Είναι πάρα πολύ κουραστικός ο αγώνας αυτός, αλλά ελπίζω να νικήσει για αυτόν και για τη χώρα μας φυσικά», είπε ο πατέρας του Akyla.