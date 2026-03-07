Για ποια γυναίκα έγραψε ο Σωκράτης Μάλαμας την Πριγκηπέσσα

Πρόκειται για ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής, που δεν μπορεί να... καταταχθεί σε συγκεκριμένο είδος. Η «Πριγκηπέσσα» ακροβατεί ανάμεσα στο έντεχνο όπως τη μάθαμε με τη φωνή του δημιουργού της, Σωκράτη Μάλαμα, αλλά και στο λαϊκό, όπως μας τη «σύστησε» ο αείμνηστος Βασίλης Καρράς.
Όπως και να χει, είναι από τα κομμάτια που αρκεί μια κιθάρα για να συνοδέψει μια φωνή που «νιώθει» το τραγούδι. Γιατί είναι τόσο δημοφιλής η συγκεκριμένη δημιουργία; Πιθανότατα γιατί μέσα της «κρύβει» μια αληθινή ιστορία. Είναι γραμμένη για πραγματικό πρόσωπο, το οποίο μάλιστα έδωσε και την... έγκρισή του!
Πριγκηπέσσα: Για ποια την έγραψε ο Σωκράτης Μάλαμας
Ο ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμας σε παλιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για την ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι. Όταν είχε ερωτηθεί για το αν για κάποιο τραγούδι είχε λάθος εκτίμηση στην αρχή, αναφέρθηκε στην Πριγκηπέσσα: «Την έγραψα ως δώρο γενεθλίων σε μια γυναίκα, επειδή δεν είχα λεφτά να της πάρω κάτι.
Μαγείρευε να φάμε φακές, που ήταν ό,τι είχε απομείνει, και ενώ την έβλεπα σκέφτηκα: “Αυτό αξίζει τον κόπο τώρα να το τραγουδήσει κάποιος, να το βγάλει προς τα έξω”. Το έγραψα και το έπαιξα κατευθείαν, χωρίς να μεσολαβήσει καθόλου χρόνος. Οταν το έπαιξα λύθηκα στα γέλια, το θεώρησα τόσο αστείο. Η φίλη μου, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική, άφησε κάτω τις κουτάλες και μου είπε: “Πότε το έγραψες αυτό το τραγούδι; Το ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ καλό; Απορώ γιατί γελάς”».
Ενώ είχε δώσει και το απόλυτο spoiler, καταλήγοντας πως: «Τελικά αυτή την γυναίκα την παντρεύτηκα»!
Πριγκηπέσσα: Οι στίχοι
Άλλα θέλω κι άλλα κάνω
Πώς να σου το πω
Έλεγα περνούν τα χρόνια
Θα συμμορφωθώ
Μα είναι δώρο άδωρο
Ν’ αλλάξεις χαρακτήρα
Τζάμπα κρατάς λογαριασμό
Τζάμπα σωστός με το στανιό
Έξω φυσάει αέρας
Κι όμως μέσα μου
Μέσα σ’ αυτό το σπίτι
Πριγκηπέσσα μου
Το φως σου και το φως
Χορεύουν γύρω μας
Απίστευτος ο κόσμος
Κι ο χαρακτήρας μας
Άλλα θέλω κι άλλα κάνω
Κι έφτασα ως εδώ
Λάθη στραβά και πάθη
Μ’ έβγαλαν σωστό
Ξημερώματα στο δρόμο
Ρίχνω πετονιά
Πιάνω τον εαυτό μου
Και χάνω το μυαλό μου
