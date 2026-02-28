Ποια ήταν η Φραγκοσυριανή που της έγραψε τραγούδι ο Μάρκος Βαμβακάρης

Μια στιγμή, για την ακρίβεια μια ματιά, αρκούσε για γεννηθεί η έμπνευση. Ο Μάρκος Βαμβακάρης έγραψε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, τη Φραγκοσυριανή, για μία γυναίκα που στην πραγματικότητα δεν γνώρισε ποτέ.

Μπορεί πολλοί να θεωρούν πως το ερωτικό αυτό τραγούδι που εξυμνεί συνολικά τη Σύρα καθώς επικαλείται πολλά μέρη της, στην πραγματικότητα όμως ο κορυφαίος συνθέτης χρειάστηκε μία μόλις ματιά για να νιώσει αυτή τη «μια φούντωση, μια φλόγα».

Το κομμάτι γράφτηκε από τον Μάρκο και φωνογραφήθηκε από τον ίδιο, το 1935. Έμελλε όμως να επανεκτελεστεί από πολλούς και μεγάλους καλλιτέχνες που το πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η πιο γνωστή διασκευή είναι εκείνη του Γρηγόρη Μπιθικώτση στη δεκαετία του 1960 που το «έβαλε» σε χιλιάδες σπίτια.

Ποια ήταν Φραγκοσυριανή: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης είχε αναφέρει πώς εμπνεύστηκε στη Σύρο το συγκεκριμένο κομμάτι και πως στη συνέχεια, επιστρέφοντας στον Πειραιά, έγραψε το τραγούδι.

«Το 1935 πήρα μαζί μου τον Μπάτη, τον αδερφό μου τον μικρό και τον πιανίστα Ροβερτάκη και πήγα για πρώτη φορά στη Σύρο, σχεδόν είκοσι χρόνια αφ' ότου έφυγα από το νησί. Πρωτόπαιξα, λοιπόν, σ' ένα μαγαζί στην παραλία, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Κάθε βράδυ γέμιζε ο κόσμος το μαγαζί κι έκατσα περίπου δύο μήνες. Εγώ, όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοίταζα πάντα κάτω, αδύνατο να κοιτάξω τον κόσμο, τα έχανα. Εκεί όμως που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το κεφάλι και βλέπω μια ωραία κοπέλα. Τα μάτια της ήταν μαύρα. Δεν ξανασήκωσα το κεφάλι, μόνο το βράδυ την σκεφτόμουν, την σκεφτόμουν... Πήρα, λοιπόν, μολύβι κι έγραψα πρόχειρα:

Μία φούντωση, μια φλόγα

έχω μέσα στην καρδιά

Λες και μάγια μου 'χεις κάνει

Φραγκοσυριανή γλυκιά...

Ούτε και ξέρω πώς την λέγανε ούτε κι εκείνη ξέρει πως γι ' αυτήν μιλάει το τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά, έγραψα τη Φραγκοσυριανή» φέρεται να έχει πει ο πατριάρχης του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κομμάτι αναφέρει 8 περιοχές της Σύρου και συγκεκριμένα: Φοίνικα, Παρακοπή, Γαλησσά, Nτελαγκράτσια (ή Ποσειδωνία), Πατέλι, Νιχώρι, Αληθινή, Πισκοπιό.

Διαβάστε επίσης στην ίδια κατηγορία