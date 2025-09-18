Η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια που θα πάει στη ρωσική Eurovision του Πούτιν

Η Vassy, τραγουδίστρια ελληνικής καταγωγής που έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία, είναι η νέα εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον μουσικό διαγωνισμό Intervision, τον «αντίπαλο» της Eurovision, που δημιούργησε η Ρωσία όταν αποβλήθηκε από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Η επιλογή της έγινε αφού ο τραγουδιστής B. Howard, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί για τις ΗΠΑ, απέσυρε τη συμμετοχή του τελευταία στιγμή για «οικογενειακούς λόγους», όπως χαρακτήρισαν οι διοργανωτές.

Με την ονομασία Intervision, η επερχόμενη εκδήλωση αναβιώνει μια εναλλακτική της Eurovision της σοβιετικής εποχής, η οποία διεξήχθη για λίγο στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Η δημιουργία της είναι κάθε άλλο παρά τυχαία, αν λάβουμε υπόψην την ρευστότητα της γεωπολιτικής κατάστασης σε όλο τον κόσμο, την αποχώρηση πλήθους κρατών από την Eurovision ως διαμαρτυρία για την αδιαφορία του διαγωνισμού για την Γενοκτονία των Παλαιστίνιων και κυρίως τον αποκλεισμό της Ρωσίας το 2022 από τη Eurovision.

Ποια είναι η Vassy

Η Vassy, ​​της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Βασιλική Καραγιώργος, γεννήθηκε το 1983 στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς που μετανάστευσαν εκεί,

αλλά έλαβε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Στον ιστότοπό της περιγράφεται ως «μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες» στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική, αφού μετρά συνεργασίες με τον David Guetta και τον Tiësto.

Το 2023 μάλιστα, έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο ICON στα Electronic Dance Music Awards.

Το τραγούδι της παρουσιάστηκε στην ταινία Admission της Tina Fey, στην ταινία Frozen της Disney που βραβεύτηκε με Όσκαρ, και στην καμπάνια Gok Loves για την Target Australia.

Άλλα τραγούδια της Vassy έχουν επίσης παρουσιαστεί σε διαφημίσεις της EA Games, της Nickelodeon, της Skechers, της Victoria's Secret, της Pepsi και και σε επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Grey's Anatomy.

Η Vassy έχει δείξει πως είναι υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, συμμετέχοντας ως πρέσβειρα στην καμπάνιας NOH8, ενός οργανισμού που προωθεί τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Βέβαια η ιστοσελίδα Novaya Gazeta Europe ανέφερε την Τετάρτη ότι οι αναφορές της Vassyστην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είχαν πρόσφατα αφαιρεθεί από τη σελίδα της στη Wikipedia.

Η Intervision ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου, αυτοπροσδιοριζόμενη ως μια «αποπολιτικοποιημένη» γιορτή της μουσικής, ρίχνοντας «σπόντα» στην αντίπαλό της, Eurovision.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διόρισε προσωπικά ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου στο διοικητικό συμβούλιο και την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Δεκάδες άλλες χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό της Ρωσίας.

