Ντένια Στασινοπούλου: Ποια είναι η ηθοποιός που τράβηξε τα βλέμματα στη σειρά «Το Παιδί»

Γνωστή από τους ρόλους της στις τηλεοπτικές σειρές «Παραλία» και «17 Κλώστες» η Ντένια Στασινοπούλου είναι η περίπτωση ηθοποιού που σίγουρα δεν σου περνάει αδιάφορη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός ετοιμάζεται να συμμετάσχει στην τρίτη για εκείνη τηλεοπτική σειρά σε πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία λέγεται «Το Παιδί» και έκανε πρεμιέρα την Δευτέρα 15/9, στις 21:45 στην ΕΡΤ1.

Η Ντένια Στασινοπούλου δεν μας είναι καθόλου άγνωστη αφού αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό από τον ρόλο της ως Άννα στις «17 Κλωστές», όπου υποδύθηκε την κοπέλα που ερωτεύτηκε ο Πάνος Βλάχος, καθώς και από τον ρόλο της ως Σόφι, στην δραματική σειρά «Παραλία», που ζει μια αντισυμβατική σχέση με τον Γιώργο Νινιό.



Η ικανότητα της να συνδυάζει την υποκριτική με την σκηνοθεσία και το μιούζικαλ ενώ παράλληλα σπουδάζει Ιστορία και Επιστήμη στο ΕΚΠΑ μας κινεί την περιέργεια για το ποια είναι η Ντένια Στασινοπούλου, πώς ξεκίνησε και πως έφτασε στο σήμερα.

Τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική

Η Ντένια Στασινοπούλου μεγάλωσε στην Χαλκίδα ως ένα παιδί που λάτρευε τον κινηματογράφο και παρακολουθούσε εμμονικά ταινίες, χωρίς να της έχει περάσει από το μυαλό η ενασχόληση με το θέατρο μιας και δεν ήταν μια δυνατή επιλογή για την επαρχία.



«Λόγω του ότι μεγάλωσα στην Χαλκίδα, δεν ήταν το θέατρο στην καθημερινότητά μου. Αλλά είχα μεγάλη αγάπη για τον κινηματογράφο, παρακολουθούσα πολλές ταινίες, με κάποιες από τις οποίες πάθαινα και κάτι σαν εμμονή», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο digital life, όταν ρωτήθηκε για τα παιδικά της χρόνια.

Στην ίδια συνέντευξη περιγράφει πώς καρμικά έφτασε να δίνει εξετάσεις για να μπει σε δραματική σχολή.

«Κάποια στιγμή, στην β' λυκείου, έπεσε στα χέρια μου, κατά τύχη, το πρώτο θεατρικό κείμενο, ήταν “Ο θάνατος του εμποράκου”, του Άρθουρ Μίλερ. Και σιγά-σιγά άρχιζα να ψάχνω περισσότερα για το χώρο του θεάτρου, να παρακολουθώ παραστάσεις (επίσης ξανά και ξανά!) και να μαγεύομαι. Ένας φίλος μου σπούδαζε στην σχολή «Πράξη Επτά», μου την πρότεινε, έδωσα εξετάσεις μόλις τελείωσα το σχολείο και πέρασα. Έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι πιο μαγικό απ’ όσο το φανταζόμουν».

Όταν αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή «Πράξη Επτά» το 2013, ξεκίνησε παίζοντας στο θέατρο αλλά και βοηθώντας στην σκηνοθεσία πολλών παραστάσεων. Κάποιες από αυτές είναι οι : Αντιγόνη (2013),Αρχοντοχωριάτης (2016), Πλούτος (2016), Νύχτες (2017), Λυσιστράτη (2017) και Ράφτης Κυριών (2019)

Για την εμπειρία της στον διπλό ρόλο της ως ηθοποιό και βοηθό σκηνοθέτη είχε δηλώσει στην Καθημερινή:

«Όταν βρίσκεται κανείς σε αυτή τη θέση, έχει την τύχη να πρέπει να κατανοήσει και να μπει στη θέση όλων των συντελεστών μιας παράστασης. Αυτό μόνο καλύτερο μπορεί να σε κάνει – και ως ηθοποιό. Έχεις μια συνολική εποπτεία της δουλειάς κι αυτό κάπως με συγκινεί».

Η ηθοποιός παράλληλα συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο στις παραστάσεις Φιλάργυρος (2013), Εκκλησιάζουσες (2015) και συμμετείχε σε μουσικές παραστάσεις με τον Γιάννη Μπέζο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στον οποίο όπως έχει δηλώσει χρωστάει πολλά.

«Αυτά που έμαθα –και μαθαίνω– δίπλα του με συντροφεύουν πάντα και η αξία τους μεγαλώνει όσο περνούν τα χρόνια», είχε τονίσει στην ίδια συνέντευξη.

Η αρχή της τηλεοπτικής της καριέρας

Μπορούμε άνετα να ισχυριστούμε πως το 2024 ήταν η χρονιά της Ντένιας Στασινοπούλου καθώς είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε δύο από τις πιο δημοφιλείς σειρές της μικρής οθόνης, στις 17 Κλωστές του Σωτήρη Τσαφούλια και στον δεύτερο κύκλο της Παραλίας, σε σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου.

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή: Πώς προέκυψε ο ρόλος της ως Άννα;

Η ηθοποιός είχε εκμυστηρευτεί σε συνέντευξή της στο Newsbomb ότι η αφορμή για να γνωριστεί με τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια ήταν μια ακρόαση πού είχε κάνει για τον τρίτο κύκλο του «Έτερος Εγώ».

«Βρεθήκαμε μετά από κάποιους μήνες στο γύρισμα που διήρκεσε μια ημέρα και αυτή η μέρα ήταν συγκλονιστική για εμένα γιατί ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον κόσμο του Σωτήρη, τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Μου άρεσε πολύ, ένιωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτή την ελευθερία που θέλει ο ηθοποιός να αισθάνεται», ανέφερε η ίδια.

«Μετά από μήνες παίζαμε στο Ηρώδειο μια παράσταση και ήρθε στα καμαρίνια ο Σωτήρης για να μου πει ότι θα με καλέσει για κάτι που σκέφτεται. Πράγματι, μετά από αρκετές μέρες με κάλεσε και μου πρότεινε το ρόλο της «Άννας», συμπλήρωσε.

Η σειρά «17 Κλωστές» πραγματεύεται ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα που έχει δει η χώρα μας, εστιάζοντας στο πώς ένας αγαθός, φιλήσυχος και σεμνός άνθρωπος με αδαμάντινο χαρακτήρα, μπορεί να περάσει στην αντίπερα όχθη. Η σειρά γυρίστηκε στα Κύθηρα και γνώρισε αρκετή επιτυχία

Η Ντένια Στασινοπούλου μιλάει με πολλή αγάπη για τον ρόλο της Άννας, περιγράφοντας ότι την εμπνέει σε προσωπικό επίπεδο κυρίως για το πόσο ανεξάρτητη και ελεύθερη είναι.

Δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη της για αυτόν τον ρόλο και την εμπειρία της στα γυρίσματα της σειράς είχε δηλώσει:

«Στα Κύθηρα ήμασταν δύο μήνες όλοι μαζί, τρώγαμε μαζί, γελάγαμε μαζί, διασκεδάζαμε μαζί. Ήταν κάτι τόσο οικογενειακό και ωραίο... Χωρίς να ξεφεύγουμε από το στόχο μας».

«Η χημεία που είχα εγώ προσωπικά με τους συνεργάτες μου ήταν αυτό που μου επέτρεψε να γίνω όσο πιο δημιουργική μπορούσα, εννοώντας και τους ηθοποιούς και τους συνεργάτες στην ομάδα του Σωτήρη», ανέφερε η ηθοποιός για την μαγική συνταγή της επιτυχίας τη σειράς.

Η ιστορία της σειράς για εκείνη ανταποκρίνεται άμεσα στην ελληνική κοινωνία του σήμερα. Συγκεκριμένα είχε αναφέρει στην Καθημερινή: «Οι ευαίσθητοι άνθρωποι ή οι ήπιων τόνων ανέκαθεν είχαν πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουν ώστε να επιβιώσουν χωρίς «τραύματα» και να μην αναγκαστούν να απομονωθούν για να νιώσουν ασφαλείς. Πρέπει να τους υπολογίζουμε σοβαρά και αυτούς τους ανθρώπους».

«Ήταν όλα άψογα ώστε να μπούμε στο τέλος οι ηθοποιοί μέσα στο κάδρο και να δώσουμε ό, τι έχουμε. Γιατί τίποτα λιγότερο δεν θα άξιζε να κάνουμε!», είχε συμπληρώσει.

Ντένια Στασινοπούλου: Κεφάλαιο «Παραλία»

Παράλληλα η ηθοποιός «εισέβαλλε» στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Παραλία», με τον ρόλο της Σόφι, μιας χίπισσας από την Γαλλία που φτάνει στα Μάταλα και συνάπτει μια αντισυμβατική σχέση με τον Δημητρό.

«Η Σοφί παίρνει ένα είδος αγάπης και φροντίδας από τον Δημητρό, που είναι πολύ ιδιαίτερος. Επίσης, η ζωντάνια του και το ευχάριστο ξάφνιασμα στην καθημερινότητά της, σε μια κοπέλα τόσο ήπιων τόνων, της δίνει πνοή. Το αυθόρμητο και το παιδικό του πράγματος είναι κάτι που εκείνη δεν έχει», περιγράφει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο gossip-tv.

«Εγώ έχω εστιάσει στο στοργικό κομμάτι της. Tης βγαίνει η τρυφερότητα και η φροντίδα. Αφήνεται σε αυτήν τη σχέση χωρίς να σχολιάζει ή να σκέφτεται πού θα την οδηγήσει», σχολιάζει η Ντένια όταν ερωτήθηκε αν είναι ερωτευμένη η Σόφι με τον Δημητρό.

Κάνοντας γυρίσματα σχεδόν παράλληλα για τις δύο σειρές η ηθοποιός απαριθμεί τα κοινά τους:

«Είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων και για τις δύο αυτές δουλειές. Δύο διαφορετικές εμπειρίες γυρισμάτων, τρομερά ενδιαφέρουσα η μετάβαση από τη μία στην άλλη. Ένα κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ο σεβασμός και η αγάπη των δημιουργών και των συντελεστών για το αποτέλεσμα, κάτι που αποτυπώνεται και στις δύο αυτές σειρές, κατά τη γνώμη μου.»

«Η Σοφί, όπως και η Άννα, σημαίνει πολλά για μένα και την υπερασπίζομαι με την ψυχή μου», είπε καταληκτικά.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Και αν όλα αυτά που έχετε διαβάσει δεν σας έχουν εντυπωσιάσει ακόμα, η Ντένια Στασινοπούλου είναι και φοιτήτρια, για δεύτερη φορά.

Η ηθοποιός πρόσφατα δήλωσε πως τελειώνει το τμήμα Ιστορίας και Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, που ξεκίνησε στην καραντίνα.

«Είναι ένα φοβερό τμήμα πραγματικά. Το προτείνω! Στην καραντίνα σκέφτηκα αυτή τη σχολή και αποφάσισα να ασχοληθώ. Την ερωτεύτηκα. Με ενέπνευσε πολύ ο καθηγητής και επίσης είναι κάτι που έχει πολλαπλά οφέλη για τη ζωή μου, για τη δουλειά μου και για την ηρεμία μου», είχε πει.

Για την νέα τηλεοπτική σεζόν η πολυπράγμων ηθοποιός θα συμμετάσχει «Το παιδί», τη νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, που θα παίζεται καθημερινά στην ΕΡΤ1 από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 15/9.

Η ηθοποιός έχει κάνει μια πολύ δυναμική αρχή στον κόσμο του θεάτρου και της τηλεόρασης και αποτελεί πρόσωπο που σίγουρα θα μας απασχολήσει περαιτέρω στο μέλλον. Άλλωστε και η ίδια εχει δηλώσει πως κάνει πολλά σχέδια για το μέλλον της καριέρας της.

«Θα ήθελα πολύ να παίξω περισσότερο στον κινηματογράφο, ρόλους που θα μου επιτρέπουν να συνδεθώ μαζί τους. Στο θέατρο, θα ήθελα ωραίες και εμπνευστικές συνεργασίες, θα ήθελα να παίξω σε έργα των Τσέχοφ, Λόρκα, Σαίξπηρ, λίγο- πολύ το όνειρο όλων των ηθοποιών που αγαπάνε αυτό που κάνουν», αναφέρει.

