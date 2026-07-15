Τι ομάδα είναι στο ποδόσφαιρο ο Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure

Πόσο πιθανό για τον frontman των The Cure, Ρόμπερτ Σμιθ, είναι το να επιθυμεί διακαώς να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Μουντιάλ, μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, ενώ θα παίζει παράλληλα στο Ejekt Festival; Πάρα πολύ.

Πρόκειται για έναν αγνό ποδοσφαιρόφιλο, όχι από αυτούς που υποστηρίζουν τις ομάδες-μεγαθήρια με τους superstars, που διεκδικούν τίτλους σε Αγγλία και Champions League. Συγκεκριμένα, ο Σμιθ δεν έχει κρυφτεί ποτέ, πως υποστηρίζει την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (QPR), μια θρυλική ομάδα του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, ο Σμιθ στο παρελθόν έχει γνωρίσει και τον ήρωα των παιδικών του χρόνων από το βρετανικό ποδόσφαιρο, τον Σταν Μπόουλς, έναν θρυλικό σέντερ φορ της QPR, με 97 γκολ σε 315 εμφανίσεις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς, έχοντας διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ το 2015. Ήταν 75 ετών.

«Έχω σταματήσει πλέον να αγαπάω το ποδόσφαιρο»

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για την προώθηση του πρόσφατου άλμπουμ των The Cure, "Songs Of A Lost World", ο Σμιθ θυμήθηκε ότι ήταν επί χρόνια υποστηρικτής της QPR, προτού «σταματήσει να αγαπάει το ποδόσφαιρο πριν από περίπου 10 χρόνια για πολλούς ανόητους μικρούς λόγους».

«Κάθε σεζόν γίνεται όλο και πιο προβλέψιμη ή βαρετή. Δεν υποστηρίζω κάποια άλλη ομάδα, απλώς δεν ασχολούμαι πια πραγματικά με το ποδόσφαιρο», εξήγησε ο Smith.

Συνέχισε: «Ερωτεύτηκα το ποδόσφαιρο όταν ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακούγεται πολύ γκρινιάρικο, αλλά τότε αφορούσε άλλα πράγματα: το να πηγαίνεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες τη δεκαετία του '70 ήταν κάπως σαν τελετή μύησης και μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές ήταν πιο αστείοι· πήγαιναν στην παμπ πριν από το παιχνίδι στην QPR. Ήταν ένας άλλος κόσμος...»