Η συναυλία έκπληξη της Μαντόνα στην Times Square: Ειδοποίησε τους φαν λίγη ώρα πριν μέσω dating app

Η Μαντόνα έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) μια συναυλία «σφηνάκι», συκγεκριμένα διάρκειας 15 λεπτών, στην Times Square, την εμβληματική πλατεία της Νέας Υόρκης, για την οποία δεν γνώριζε κανείς και έμαθε... λίγα λεπτά πριν και με έναν τρόπο που.. δεν έχει ξαναγίνει.

Η Αμερικανίδα 67χρονη τραγουδίστρια, που εμφανίστηκε με ροζ κορσέ και μπλε γυαλιά σε μια σκηνή η οποία είχε στηθεί για την περίσταση, ειδοποίησε τους θαυμαστές της λίγη ώρα πριν από το σόου, μέσω της εφαρμογής γνωριμιών LGBTQ+ Grindr, που συνδιοργάνωσε την εκδήλωση.

Madonna staged a surprise popup show in Times Square on Thursday, with more than 50,000 people reportedly turning out to watch. pic.twitter.com/cDWhAn7oMA — CONSEQUENCE (@consequence) June 5, 2026

«Γεια σας, ομοφυλόφιλοι!» είπε η Μαντόνα, απευθυνόμενη στο κοινό. Αργότερα στην παράσταση, φώτα του ουράνιου τόξου άστραψαν καθώς φωτογραφίες πρωτοπόρων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προβλήθηκαν σε οθόνες που πλαισίωσαν τη σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της Μάρσα Π. Τζόνσον, μιας τρανς ακτιβίστριας γνωστής για τον καθοριστικό της ρόλο στην εξέγερση του Στόουνγουολ, του καλλιτέχνη Κιθ Χάρινγκ και του φωτογράφου Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, του οποίου το έργο ενέπνευσε σημαντικά το βιβλίο της Μαντόνα με τίτλο «Sex», το οποίο περιελάμβανε μια σειρά από ερωτικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το Steven Meisel Studio και τον Φαμπιέν Μπάρον.

Η συναυλία έκπληξη έρχεται λίγο πριν τον νέο δίσκο της εμβληματικής τραγουδίστριας. Η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, θα κυκλοφορήσει στις αρχές Ιουλίου το «Confession II», παραγωγής του Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο η τραγουδίστρια είχε κάνει το άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» (2005), που περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα «Hung Up» και «Sorry».

Επίσης, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα εμφανιστεί για ένα σόου στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, τη 19η Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, με τη Σακίρα και τους BTS, κάτι το πρωτοφανές για αυτό το αθλητικό γεγονός, που αντλεί έμπνευση από το αμερικανικό Super Bowl.

Είναι η δεύτερη εβδομάδα μέσα σε λίγες εβδομάδες που η Times Square φιλοξενεί αιφνιδιαστικά μία εκδήλωση: τη 16η Μαΐου ο ιταλικός οίκος μόδας Gucci είχε παρουσιάσει εκεί το δεύτερο ντεφιλέ του καλλιτεχνικού διευθυντή του Demna. Ένα θεαματικό σόου, που αναμεταδόθηκε ζωντανά από τις τεράστιες διαφημιστικές οθόνες που περιβάλλουν τη διάσημη πλατεία.