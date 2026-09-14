Και μετά τον Μαζωνάκη, τι;

«Η επιθυμία μας αφορά το μέλλον – μια διαφυγή από τα αδιέξοδα και την απέραντη έρημο των ατελείωτων επαναλήψεων του κεφαλαίου – και προέρχεται από το μέλλον – εκείνο το μέλλον όπου νέες αντιλήψεις, επιθυμίες, γνώσεις θα είναι και πάλι δυνατές. Μέχρι στιγμής, μπορούμε να συλλάβουμε αυτό το μέλλον μόνο μέσα από αναλαμπές».

Το να καταφύγεις στον κατεξοχήν θεωρητικό των Millennials, τον Μαρκ Φίσερ, για να γράψεις κάτι για τον πρόσφατα εκλιπόντα, Γιώργο Μαζωνάκη, είναι κάτι που μου φαίνεται τελείως ταιριαστό και ταυτόχρονα τελείως αταίριαστο. Θα το επιχειρήσω όμως, τουλάχιστον, ως μία αναφορά.

Κατά τη διάρκεια των ούτως ή άλλως εκπληκτικά καλογραμμένων κειμένων της «Ακύρωσης του Μέλλοντος», νιώθεις μία ασφυξία συνειδητοποιώντας πόσο επαναλήψιμη και τελικά βαρετή μοιάζει η καλλιτεχνική δημιουργία που υπηρετεί πια τους κανόνες της αγοράς εις βάρος του πειραματισμού, της προσωπικής έκφρασης και της ειλικρινούς ειλικρίνειας (αν μου επιτρέπεται ο όρος).

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως αναλαμπή

Παρότι, λοιπόν, μπορεί να μοιάζει φανταστικά γραφικό και άκαιρο να μονολογείς ότι φεύγουν οι καλύτεροι και να γυρνάς πίσω στον πάγκο και να σε πιάνει απελπισία, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη και του ξαφνικού θανάτου του, αυτή η γραφικότητα αποκτά στοιχεία πραγματικότητας.

Ακριβώς γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης, από τον τρόπο που ερμήνευε, από τα τραγούδια του, από την επικοινωνία του και τη συμπεριφορά του όταν πια έγινε διάσημος, υπήρξε μία αναλαμπή. Μία μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη που εμφανίστηκε ως μία φωτοβολίδα διάρκειας 33 ετών για να φωτίσει έναν άνυδρο και πραγματικά βαρετό καλλιτεχνικό χώρο.

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Μην παρεξηγηθώ, προφανώς υπάρχουν ακόμα και μετά τον Μαζωνάκη, σπουδαίοι καλλιτέχνες και σπουδαίες καλλιτέχνιδες στο ελληνικό τραγούδι. Άνθρωποι που μπορούν να μοιάζουν κάπως υπερβατικοί στον τρόπο που κινούνται και που φέρονται. Ο Μαζωνάκης όμως ήταν κυριολεκτικά ένα πράγμα μόνος του.

Ο Μαζωνάκης, η Στανίση και ο Χοντορόφσκι

Ένας πραγματικός λάτρης της ελληνικής μουσικής που ένωσε την Κατερίνα Στανίση με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας άνθρωπος που στις αφίσες του θα βρεις θεολογικές αναφορές μέχρι Χοντορόφσκι. Λάτρης του σκυλάδικου, λάτρης και του υψηλού σινεμά. Ερμηνευτής που τραγουδούσε τραγούδια τόσο καλά που σου δημιουργούσε εικόνες. Ένιωθες ότι αυτός εδώ ο τύπος τραγουδάει κάτι που έζησε.

Γιώργος Μαζωνάκης | NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό σε αυτό το αντάμωμα πραγμάτων και συμπεριφορών που για την ελληνική κοινωνία έμοιαζαν ξέμπαρκες, αυτό είναι αδιαμφισβήτητα το σπάσιμο των ασφυκτικών κανόνων που είναι εκεί ως μέτρο καταστολής της δημιουργικότητας. Ο Μαζωνάκης, αν ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν ένα επιχειρηματικό ρίσκο.

Σε μία εποχή που η ειλικρίνεια έχει γίνει μέσο παραγωγής χρήματος και διάφοροι) πουλάνε τα βάθη της ψυχής τους σε διαφόρων ειδών πολυεθνικές, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ειλικρινής μόνο και μόνο γιατί έκανε αυτά που ήθελε να κάνει. Και ταυτόχρονα γιατί ποτέ δεν απαρνήθηκε τις ρίζες του, αυτές που έφεραν χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδούν έξω από την εκκλησία επιτυχίες του, προκειμένου να βρει στασίδι στην υψηλή κοινωνία. Αν δεν είναι αυτό ο ορισμός της έννοιας του «λαϊκού», τότε δεν ξέρω τι άλλο είναι.

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Ο σημερινός αποχαιρετισμός του Γιώργου Μαζωνάκη γίνεται σε μία περίοδο που ο ίδιος μοιάζει ανεπανάληπτος, και αυτός δεν είναι τρόπος του λέγειν. Κυρίως γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι του θεάματος μοιάζουν επαναλήψιμοι και αναλώσιμοι. Κάποιος γίνεται διάσημος επειδή δεν κουρεύεται μέχρι η Manchester United να κάνει 5 νίκες. Κάποιος άλλος επειδή ουρλιάζει στον δρόμο.

Γενικά, αυτός ο υπερπληθωρισμός διασημότητας έχει φτιάξει χιλιάδες κόπιες διασήμων που προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι προλάβουν στο σύντομο διάστημα του άστρου τους. Με την πρόκληση, όταν υπάρχει, να μοιάζει όλο και πιο προμελετημένη. Με το ταλέντο, όταν υπάρχει, να μπαίνει πολύ γρήγορα σε ασφαλή καλούπια.

Από την άλλη, ποιος ποτέ θα περίμενε ότι ο Μαζωνάκης κάποτε θα ξεχαστεί;