All I Want For Christmas, Χριστούγεννα, Άι Βασίλης Πάλι Θα 'ρθεί, Ρούντολφ το Ελαφάκι, Feliz Navidad και η λίστα με τα «κλασικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια - είτε με ελληνικό είτε με ξένο στίχο - που μας βάζουν στο πνεύμα των ημερών είναι πραγματικά ατελείωτη.

Εκτός, όμως, από τις διασκευές ξένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών από Έλληνες καλλιτέχνες, ανά τα χρόνια δεν είναι λίγοι εκείνοι που κυκλοφόρησαν ολοκαίνουρια χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τη μουσική και τους στίχους να είναι γραμμένοι από Έλληνες δημιουργούς.

Το πιο χαρακτηριστικό - ή τουλάχιστον το πιο γνωστό - παράδειγμα είναι το «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή σε μουσική και στίχους Φοίβου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001 και ακούγεται πολύ κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα.

Στη συνέχεια έχουμε συγκεντρώσει 10 χριστουγεννιάτικα τραγούδια «made in Greece» με ελληνική μουσική και στίχο, τα οποία το σίγουρο είναι ότι έπαιξαν δυνατά όταν κυκλοφόρησαν πριν αρκετά χρόνια.

Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως το χασάπικο «Καλά Χριστούγεννα» της Άννας Βίσση ή το «Καλά Χριστούγεννα, Καλή Πρωτοχρονιά» της Άντζελας Δημητρίου δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση «κλασικό» χριστουγεννιάτικο τραγούδι και ίσως καλύτερα κιόλας.

Άννα Βίσση - Καλά Χριστούγεννα

Έτος Κυκλοφορίας: 2012

Digital Single

Στίχοι - Μουσική: Νίκος Καρβέλας

Άντζελα Δημητρίου - Καλά Χριστούγεννα, Καλή Πρωτοχρονιά

Έτος Κυκλοφορίας: 2011

Άλμπουμ: Μείνε Εκεί

Στίχοι: Νεκτάριος Μπήτρος

Μουσική: Νεκτάριος Μπήτρος, Άντζελα Δημητρίου

Συμμετέχει η παιδική χορωδία του Ωδείου Κοντάλυ

Έλενα Παπαρίζου - Χριστούγεννα Ξανά

Έτος Κυκλοφορίας: 2018

Digital Single

Μουσική - Στίχοι: Αναστάσιος Α. Παπαναστασίου, Arcade

Σάκης Ρουβάς - Χρόνια Πολλά

Έτος Κυκλοφορίας: 2003

Άλμπουμ: Τον Χρόνο Σταματάω

Στίχοι: Βαγγέλης Κωνσταντινίδης

Μουσική: Νίκος Τερζής

Ελένη Φουρέιρα - 2018 Σ' Αγαπώ

Έτος Κυκλοφορίας: 2018

Digital Single

Μουσική: Χριστόδουλος Σιγανός

Στίχοι: Χριστόδουλος Σιγανός / Valentino / Τerry Πετράς

Θάνος Καλλίρης - Τα Χριστούγεννα με Σένα

Έτος Κυκλοφορίας: 2004

Άλμπουμ: Τα Χριστούγεννα με Σένα

Στίχοι: Ελένη Μαβίλη

Μουσική: Θάνος Καλλίρης

Καλομοίρα - Τα Χριστούγεννα Αυτά

Έτος Κυκλοφορίας: 2016

Μουσική: Ανδρέας Λάμπρου

Στίχοι: Αργύρης Χατζηνάκης

Άντζυ Σαμίου - Τα Πιο Γλυκά Χριστούγεννα

Έτος Κυκλοφορίας: 2003

Άλμπουμ: Πάτα Γκάζι

Μουσική - Στίχοι: Άντζυ Σαμίου

Γιώργος Τσαλίκης - Μια Χαρά

Έτος Κυκλοφορίας: 2002

Cd Single

Στίχοι: Πάνος Φαλάρας

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Αποστολία Ζώη & 4Play - Το Καλύτερο Δώρο

Έτος Κυκλοφορίας: 2005

Cd Single

Στίχοι - Μουσική: Νίκος Τερζής