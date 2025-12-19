Κάλαντα: Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που μάλλον έχει ξεχαστεί

Το «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή το ξέρουμε καλά και το ακούμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και 24 χρόνια σαν να είναι το ελληνικό «All I Want For Christmas Is You», αφού σε βάζει ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα και σου φτιάχνει τη διάθεση είτε απλά το ακούς είτε βλέπεις το βίντεο κλιπ.

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που κυκλοφόρησαν ο Φοίβος και η Δέσποινα Βανδή, αλλά υπάρχει άλλο ένα, το οποίο μπορεί να έκανε μεγάλη επιτυχία τη χρονιά που βγήκε, το 2006, αλλά με την πάροδο των χρόνων μάλλον ξεχάστηκε, αν και σίγουρα όχι από εμάς.

Ο λόγος για τα πιο dark «Κάλαντα» σε στίχους - μουσική Φοίβου από το ομώνυμο single της Δέσποινας Βανδή που κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου 2006 και έγινε διπλά πλατινένιο με περισσότερες από 31.000 πωλήσεις, ενώ έμεινε για πέντε εβδομάδες στην 1η θέση των ελληνικών singles.

Σίγουρα τα «Κάλαντα» δεν ακολουθούσαν την κλασική συνταγή ενός χριστουγεννιάτικου τραγουδιού με το ατμοσφαιρικό βίντεο κλιπ να δημιουργεί μια τελείως κόντρα στα Χριστούγεννα ατμόσφαιρα.

Στο βίντεο κλιπ που ακολουθεί βλέπαμε τη Δέσποινα Βανδή αιχμάλωτη σε μια πελώρια μέσα στο νερό από μια εμμονική φαν (;) την ώρα που η Αστυνομία έκανε εντατικές έρευνες να την εντοπίσει και να τη σώσει.

Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ πιο πολύ παρέπεμπε στο αντίστοιχο της «Μελωδίας της Μοναξιάς» που είχε βγει τρία χρόνια νωρίτερα όπου και εκεί η ζωή της Δέσποινας Βανδή, σύμφωνα πάντα με το σενάριο, είχε μπει σε κίνδυνο και ουδεμία σχέση είχε με τις ξέγνοιαστες βόλτες στους στολισμένους και γεμάτους φωτάκια δρόμους του Λονδίνου, όπως είχαμε δει πέντε χρόνια νωρίτερα στο βίντεο κλιπ του Χριστούγεννα.

Στα «Κάλαντα» συμμετείχαν η Πηνελόπη Σκαλκιώτου και η παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου που έψελνε στίχους από τα παραδοσιακά κάλαντα, ενώ να αναφέρουμε ότι στο single περιλαμβάνονταν τα ακόλουθα τρία τραγούδια «Μέχρι Μάη Μήνα», «Αν Δεν Μ' αγαπάς», «Τα Λεφτά» που επίσης ακούστηκαν πολύ.

Πάντως, με μια γρήγορη ματιά στα σχόλια στο YouTube, δεν είναι λίγοι οι χρήστες που εκτιμούν πως με το πέρασμα των χρόνων το τραγούδι αδικήθηκε, ενώ κάποιοι περιμένουν τη στιγμή που για οποιονδήποτε λόγο ή όποια αφορμή θα γίνει viral για να ακουστεί και πάλι δυνατά.