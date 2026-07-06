Κατερίνα Λιόλιου: Επέστρεψε στη σκηνή του Schoolwave μετά από 15 χρόνια

Η Κατερίνα Λιόλιου, η απόλυτη rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, επέστρεψε μετά από 15 χρόνια εκεί απ’ όπου άρχισαν όλα, τη σκηνή του Schoolwave.

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Η Κατερίνα Λιόλιου γνώρισε την αποθέωση στην κατάμεστη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, χαρίζοντας ένα «εκρηκτικό» live γεμάτο με τις πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

Η εμφάνισή της είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία και συγκίνηση, καθώς βρέθηκε ξανά στη σκηνή του φεστιβάλ που αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα της πλούσιας μουσικής πορείας της.

Η Κατερίνα Λιόλιου είχε συμμετάσχει στο Schoolwave, το ετήσιο φεστιβάλ για σχολικά συγκροτήματα, τρεις φορές: το 2010 με τους Crossfire και το 2011 και 2012 με τους Chick 'n' Blues.

Η μαθήτρια τότε Κατερίνα Λιόλιου έχει πλέον καθιερωθεί ως η πιο ολοκληρωμένη και επιτυχημένη ερμηνεύτρια της γενιάς της, με εντυπωσιακή και σταθερά ανοδική πορεία, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δύο πολυπλατινένιους δίσκους, διαδοχικές no1 επιτυχίες και αμέτρητες sold out εμφανίσεις.

Την ίδια ώρα, το πρόσφατο mega hit «Λογαριασμός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ, συνεχίζει τη σαρωτική πορεία του, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την απεριόριστη αγάπη του κοινού.

Ταυτόχρονα, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις πολύμηνες sold out εμφανίσεις στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ ταξιδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο με το «Λογαριασμός Summer Tour», με κάθε σταθμό της περιοδείας να γνωρίζει εντυπωσιακή ανταπόκριση και τα εισιτήρια των συναυλιών να γίνονται ανάρπαστα.