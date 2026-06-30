Κατερίνα Λιόλιου: Κυκλοφορούν τα τραγούδια Λογαριασμός και DNA από την εμφάνισή της στα MAD VMA 2026

Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσιάζει το «Λογαριασμός / DNA (Mad VMA Version)», τα τραγούδια από το εντυπωσιακό act της στα φετινά Mad VMA, που μπήκε αμέσως στη λίστα με τις πιο statement εμφανίσεις που έχουν γίνει στην ιστορία του θεσμού.

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Το «Λογαριασμός / DNA (Mad VMA Version)», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, μεταφέρει τον παλμό και την ενέργεια της ροκ ντίβας του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, που εντυπωσίασε τους πάντες με ένα act εμπνευσμένο από πειρατικό σκηνικό, με έντονη θεατρικότητα, high fashion looks και μοντέρνα χορογραφία.

Ο «Λογαριασμός», που έχει γίνει τριπλά πλατινένιος σε χρόνο - ρεκόρ μετρώντας δεκάδες εκατομμύρια streams και YouTube views καθώς και mega viral στο TikTok, έκανε το κατάμεστο στάδιο μία φωνή, ενώ απέσπασε και το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Λαϊκό Modern».

Τη μουσική σκυτάλη στο act πήρε το «DNA», το χρυσό single από το πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA», με την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία κέρδισε επίσης και το βραβείο «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», να γνωρίζει την αποθέωση και να επιβεβαιώνει ακόμα μία φορά την ισχυρή και πολυεπιτυχημένη παρουσία της στην εγχώρια μουσική σκηνή.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της στο «Romeo» της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως και τις 25 Ιουλίου και ταυτόχρονα την περιοδεία «Λογαριασμός Summer Tour» σε Ελλάδα και Κύπρο γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία σε κάθε σταθμό της.

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