Θάνατος Μαζωνάκη: Τι θα ισχυριστούν οι γιατροί στην απολογία τους - Η άρση απορρήτου που ζητά η οικογένεια

Κρίσιμες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί ετοιμάζονται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να καταθέσουν το δικό τους υπόμνημα και να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Η υπερασπιστική γραμμή για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σχετικά με την υπερασπιστική τους γραμμή, οι δύο γιατροί αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι είχαν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης προς τον Ιατρικό Σύλλογο αναφορικά με την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι για το πρώτο μηχάνημα είχε ήδη διενεργηθεί επίσημη αυτοψία εντός του 2025, ενώ για το δεύτερο μηχάνημα η προγραμματισμένη αυτοψία εκκρεμούσε για τον φετινό Σεπτέμβριο.

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Ο διαχωρισμός θέσης από τον κατηγορούμενο γιατρό

Από την πλευρά του, ο εμπλεκόμενος γιατρός αναμένεται να προβάλει τον ισχυρισμό ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση ή εμπλοκή με το συγκεκριμένο ραντεβού του τραγουδιστή. Όπως υποστηρίζει, το γραφείο του απλώς συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του.

Την επίμαχη ώρα, ο ίδιος βρισκόταν σε διάλειμμα για γεύμα, ενώ είχε προγραμματισμένα άλλα τρία ραντεβού κατά τις ίδιες ώρες, υποστηρίζοντας ότι ειδοποιήθηκε εκ των υστέρων για το έκτακτο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στον χώρο.

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Ισχυρισμοί περί πανικού και οι αντιδράσεις της οικογένειας

Παράλληλα, η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να ισχυριστεί ότι τα όποια λάθη ή παραλείψεις σημειώθηκαν οφείλονταν αποκλειστικά στον αιφνιδιασμό και τον πανικό της στιγμής. Η ίδια επιμένει ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε δόλος ή πρόθεση στις πράξεις και τις αποφάσεις της κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του συμβάντος.

Στην αντίπερα όχθη, η πλευρά των συγγενών του εκλιπόντος εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς πρόκειται να καταθέσουν αίτημα για την ουσιαστική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ενώ παράλληλα θα ζητήσουν την άμεση άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, επιζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Χωρίς καταγραφή ονομάτων ασθενών στο μηχάνημα

Η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή των ασθενών στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Όπως είπε, δεν καταχωρίζονταν τα ονόματα των ασθενών και όταν η ίδια ρώτησε σχετικά τη γιατρό, εκείνη φέρεται να της απάντησε ότι δεν υπήρχε σχετική καταγραφή, καθώς γνώριζε η ίδια τον κάθε ασθενή.

«Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία» - Εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα

Η κ. Λεονάρδου ήταν κατηγορηματική ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο.

«Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εγκρίνει αυτή τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος», ανέφερε.

Όπως είπε, κατά τον πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα σε διαφορετικές αίθουσες του ιατρείου.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η κ. Λεονάρδου, η γιατρός ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί η ίδια το μηχάνημα από εταιρεία του εξωτερικού και ότι είχε γίνει επίσημη αντιπρόσωπός του.

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Δεν έγιναν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Λεονάρδου για το εάν γίνονταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι.

Όπως περιέγραψε, ρώτησε προσωπικά τη γιατρό εάν πραγματοποιούνταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι και έλαβε αρνητική απάντηση.

«Άνοιξα φακέλους, ντοσιέ. Δεν υπήρχε σε κανέναν ασθενή καρδιογράφημα», ανέφερε. Η ίδια τόνισε ότι είναι απαραίτητο «σε πράξεις που είναι επικίνδυνες για τη ζωή ενός ανθρώπου να υπάρχει καρδιολογική εκτίμηση προεπεμβατική». «Εδώ πέρα μιλάμε για μια εξωσωματική πράξη. Το αίμα του ανθρώπου φιλτράρεται και επανέρχεται στον οργανισμό του. Αυτές είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία, όπου υπάρχει η κατάλληλη ομάδα ιατρών για το τυχόν επείγον και επίσης μια μονάδα ΜΕΘ και μια δυνατότητα διασωλήνωσης», σημείωσε.