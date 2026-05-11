Metallica: Η πραγματικότητα για τη σχέση των ιδρυτικών μελών της μπάντας

Οι James Hetfield (φωνητικά/κιθάρα) και Lars Ulrich (τύμπανα), τα ιδρυτικά μέλη και ο πυρήνας των Metallica, είναι ένα από τα πιο επιδραστικά δίδυμα στην ιστορία της heavy metal μουσικής. Εδώ και 45 χρόνια, τους ενώνει κάτι πολύ πιο βαθύ, αφού η σχέση τους δεν στηρίζεται μόνο στη μουσική, αλλά έχει σφυρηλατηθεί μέσα από εντάσεις, συγκρούσεις και διαφωνίες.

Γι' αυτό και για τους δυο τους, έχει γραφτεί κατά καιρούς, ότι έχουν μια αμφιλεγόμενη σχέση. Καλλιτεχνικά αδέρφια από την αρχή, αλλά με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, ο ντράμερ των Metallica και ο τραγουδιστής/κιθαρίστας, λέγεται ότι μάλωναν συχνά, κυρίως για τη μουσική κατεύθυνση του συγκροτήματος.

Η γνωριμία τους μετά την αγγελία του Lars Ulrich των Metallica

Οι James Hetfield και Lars Ulrich γνωρίστηκαν το 1981, μετά από μια αγγελία που είχε βάλει ο Lars στην τοπική εφημερίδα The Recycler, του Λος Άντζελες. Ο Lars, 18χρονος τότε drummer και φανατικός του heavy metal, έψαχνε μουσικούς για να φτιάξει μπάντα. Η αγγελία μάλιστα έλεγε ότι αναζητούσε άτομα που να επηρεάζονται από συγκροτήματα όπως οι Diamond Head και οι Iron Maiden.

Ο James απάντησε στην αγγελία και οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά για πρόβα. Στην αρχή ο James δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τις ικανότητες του Lars στα τύμπανα, αλλά κατάλαβε ότι μοιράζονταν κοινό πάθος για το heavy metal.

Το να είσαι μέλος μιας μπάντας είναι ό,τι πιο αδελφικό μπορείς να χτίσεις με κάποιον άλλον, χωρίς να έχεις συγγένεια μαζί του. Και όπως είναι φυσικό, τα αδέρφια τσακώνονται.

Αυτό είναι κάτι που έμαθαν γρήγορα οι James Hetfield και Lars Ulrich την πρώτη φορά που ως Metallica χρειάστηκε να παίξουν encore. Όπως αποκάλυψαν τα μέλη του το συγκροτήματος σε μια συνέντευξη το 2021 στο The Howard Stern Show, μια διαφωνία για το τι να παίξουν στο φινάλε, ξέφυγε τόσο πολύ που οδήγησε τον frontman στο να... ρίξει γροθιά στον ντράμερ.

«Παίζαμε στο το Troubadour», λέει ο Λαρς στη συνέντευξη. «Ήταν η πρώτη συναυλία όπου θα κάναμε encore. Ήμασταν στους πρώτους 9 μήνες περίπου της καριέρα μας.

«Στεκόμασταν εκτός σκηνής και συζητούσαμε ποιο τραγούδι θα παίζαμε», συνέχισε ο ντράμερ, «και ας πούμε ότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Εγώ πρότεινα ένα τραγούδι που ξεκινούσε με ντραμς, ο Τζέιμς πρότεινε κάτι άλλο. Ανεβήκαμε ξανά στη σκηνή και εγώ ξεκίνησα το τραγούδι που ξεκινούσε με ντραμς. Έτσι, όταν τελειώσαμε, δέχτηκα μια ελαφριά γροθιά στο στομάχι. Δεν σηκώθηκα για το υπόλοιπο της βραδιάς».

Φυσικά, μετά από αυτό ο Lars έσπευσε αμέσως να υπερασπιστεί τον Τζέιμς. «Ο Τζέιμς με έχει βοηθήσει σε πολλές καταστάσεις. Υπήρχαν μερικές φορές που η μπύρα έρεε και έλεγα τα λάθος πράγματα στους λάθος ανθρώπους... Ο Τζέιμς ήταν πάντα εκεί ως ο μεγάλος μου αδερφός».