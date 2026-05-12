Metallica: Πόσο κάνουν στο eBay οι πένες από το θρυλικό live στην Αθήνα - Τριψήφιο νούμερο

Αν ήσασταν από τους τυχερούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια από τις καλύτερες συναυλίες της δεκαετίας στην Αθήνα - τους Metallica στο ΟΑΚΑ-, ίσως να παρατηρήσατε κόσμο να φωτίζει με το κινητό του το έδαφος του γηπέδου, ψάχνοντας με μανία τις συλλεκτικές πένες που πέταξαν τα μέλη της μπάντας στο κοινό τους.

Οι συλλεκτικές πένες των Metallica αξίζουν ίσα με χρυσό για τους θαυμαστές και τους συλλέκτες.

Ψάχνοντας στο eBay, οι απλές πένες από την περιοδεία M72 κινούνται σε τιμές από 10 έως 30 ευρώ, ωστόσο οι λεγόμενες «city specific» tour picks, δηλαδή ειδικές πένες που φτιάχνονται αποκλειστικά για κάθε πόλη, αγγίζουν μέχρι και τριψήφια ποσά.

Οι πιο περιζήτητες είναι εκείνες που αναγράφουν το όνομα της εκάστοτε πόλης ή της ημερομηνίας της συναυλίας. Για παράδειγμα, συλλεκτική πένα από το Santa Clara της περιοδείας M72 πωλείται περίπου στα 50 δολάρια, ενώ αντίστοιχη από την Washington DC εμφανίστηκε στο eBay στα 39 δολάρια.

Πόσο κάνουν οι πένες από το live της Αθήνας

Φυσικά μας δημιουργείται εύλογα η απορία για την τιμή που μπορεί να έχουν οι αθηναϊκές πένες της φετινής ευρωπαϊκής περιοδείας. Σε πρόσφατες αγγελίες εμφανίζονται ως «Official Metallica M72 Bass Guitar Pick Athens Greece May 09 2026», με τιμές που ξεκινούν από περίπου 70 λίρες, ενώ άλλη αγγελία με τίτλο: «Athens, Greece Metallica 2026 pick SUPER RARE» ξεπερνά ακόμα και τις 200 λίρες.

Οι τιμές σοκάρουν ακόμα περισσότερο όταν μιλάμε για πένες που χρησιμοποιήθηκαν πάνω στη σκηνή από μέλη των Metallica, ειδικά από τον James Hetfield ή τον Kirk Hammett. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τιμές ξεπερνούν τα150 δολάρια.