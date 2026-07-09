Μπόνι Τάιλερ: Η ιστορία πίσω από τη συνεργασία με την Αρβανίτη και τον Ρακιντζή στα 90s

Ο θάνατος της Ουαλής τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler) σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε θλίψη σε ηθοποιούς, συναδέλφους της τραγουδιστές, ακόμα και ηγέτες κρατών. Η χαρακτηριστική βραχνή χροιά της την έκανε μια από της πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ μουσικής, ενώ οι επιτυχίες της όπως τα «Total Eclipse of the Heart» και «Holding Out for a Hero αγαπήθηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στη μακρόχρονη καριέρα της, η Μπόνι Τάιλερ έκανε το πέρασμά της και από την ελληνική ποπ σκηνή με μια συνεργασία στα 90s με τη Σοφία Αρβανίτη και τον Μιχάλη Ρακιντζή.

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Η ιστορία πίσω από το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart»

Ήταν το 1992 όταν η Μπόνι Τάιλερ συνεργάστηκε με τους Έλληνες ποπ σταρ για το τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart» σε στίχους της Σοφίας Αρβανίτη και του Τέρη Σιγανού και μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή.

Η συνεργασία προέκυψε μέσω της δισκογραφικής εταιρείας BMG στην οποίαν άνηκαν και η Σοφία Αρβανίτη είχε αναφέρει για αυτό:

«Ήμασταν στην ίδια εταιρεία και ενώθηκαν κάπως τα πράγματα, αλλά μέχρι να φτάσεις στο στούντιο και να τραγουδήσεις με τέτοιου βεληνεκούς καλλιτέχνη υπάρχει απόσταση.

Είχα κάνει μόνο ένα demo για να μπει στο κλίμα και εκείνη. Η Μπόνι Τάιλερ έγραψε πρώτη και μετά εγώ με την ησυχία μου, μια άλλη μέρα πήγα και έγραψα το μέρος το δικό μου, δεν τραγουδάγαμε παράλληλα. Τις ώρες που ήμασταν στο στούντιο, ήταν ο Ρακιντζής με μια κάμερα της εποχής και μας τράβαγε βίντεο. Ευτυχώς γιατί δεν θα είχα υλικό. Το υλικό έπαιξε στο βιντεοκλίπ γιατί γυρίστηκε μετά από έναν μήνα και δεν θα μπορούσε να είναι ξανά στην Ελλάδα».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Espresso η Σοφία Αρβανίτη είχε αναφέρει για τη συνεργασία τους: «Μου έμεινε ότι είναι μια επαγγελματίας με χαρούμενο και ευθύ πρόσωπο και πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. Το κομμάτι το είπε συγκλονιστικά, κάθισε και το δούλεψε πολύ. Eκανε κάποιες πρόβες και παρουσία μας στο στούντιο και ήταν πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις να προβάρει το τραγούδι σου η Μπόνι Τάιλερ».

Πριν από 3 χρόνια, τον Ιούλιο του 2023, οι δύο καλλιτέχνιδες συναντήθηκαν ξανά στη συναυλία της Μπόνι Τάιλερ στο Sani Festival. «Ήταν φανταστική εμπειρία η συνεργασία μας, όπως φανταστική εμπειρία ήταν και η περσινή, όταν την είδα σε μια συναυλία της στο Sunny Festival. Όταν ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ότι βρισκόμουν εκεί και ότι ήθελα να τη συναντήσω στο καμαρίνι της, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, ενώ αναφέρθηκε σε μένα και από τη σκηνή, λέγοντας ότι επιθυμεί να κάνουμε ξανά ένα τραγούδι μαζί. Πραγματικά είναι ένα πολύ γενναιόδωρο άτομο», είχε δηλώσει, η Σοφία Αρβανίτη.

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Το «αντίο» της Σοφίας Αρβανίτη στην Μπόνι Τάιλερ

Μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου της Ουαλής τραγουδίστριας η Σοφία Αρβανίτη την με μια φωτογραφία από την τελευταία τους συνάντηση: «Μόλις πριν 3 χρόνια πριν. Στο Sani festival στη Χαλκιδική, ανέμελες, χαρούμενες και αγκαλιά με τις μουσικές μας...μα ο χρόνος...».



