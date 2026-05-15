Ο Akylas έδωσε συνέντευξη στην DW: «Μαγική εμπειρία η Eurovision - Έχω κλάψει όσο ποτέ»

Με μόλις μερικές ώρες να απομένουν πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, και τον ενθουσιασμό να χτυπά «κόκκινο», ο Akylas «πρίζωσε» ακόμα περισσότερο τους Έλληνες φανς.

Μιλώντας στην DW λίγες ώρες πριν από τον τελικό, περιγράφει όσα έζησε στη φετινή Eurovision μέχρι στιγμής, για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο, αλλά και για τη δύσκολη διαδρομή που τον έφερε μέχρι την ευρωπαϊκή σκηνή.

Akylas: «Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μου»

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μετά τον ημιτελικό είχε έναν μικρό τραυματισμό στην πλάτη από τον ενθουσιασμό του πάνω στη σκηνή. «Ούρλιαζα, χοροπηδούσα σαν το κατσίκι», ανέφερε γελώντας, εξηγώντας πως η ομάδα του τον φρόντισε αμέσως και πλέον αισθάνεται πολύ καλύτερα.

Χαρακτήρισε την όλη εμπειρία «μαγική» και αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες έχει συγκινηθεί πιο πολύ από ποτέ:

«Έχω κλάψει όσο δεν έχω κλάψει στη ζωή μου από χαρά», είπε, περιγράφοντας τα μηνύματα και τα βίντεο που λαμβάνει καθημερινά από ανθρώπους που γνώρισε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του.

Διαβάστε ακόμα: Οι κωμικοτραγικές προεκτάσεις της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ στην Αλβανία

Ο ίδιος μίλησε και για την ατμόσφαιρα που έζησε στον ημιτελικό, εξηγώντας πως η στιγμή που άκουσε το κοινό να φωνάζει μέσα στην αρένα τον έκανε να νιώσει ότι «όλη η Ελλάδα τραγουδούσε μαζί του». «Όταν άκουσα τον κόσμο να ουρλιάζει μέσα από τα ακουστικά μου, εκεί κατάλαβα ότι το ζούσαμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά.Ο Ακύλας στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στη δυναμική που έχουν φέτος οι βαλκανικές χώρες στον διαγωνισμό. Ο ίδιος δήλωσε πως «τα Βαλκάνια δίνουν "πόνο" φέτος στη Eurovision».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μετά τη Eurovision δεν σκοπεύει να ξεκουραστεί ιδιαίτερα, καθώς ετοιμάζει ήδη το πρώτο του tour αλλά και το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Press Start».