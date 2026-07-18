O Μπομπ Κατσιώνης έχει πετύχει κάτι ιστορικό στο ελληνικό μέταλ

Ο Μπομπ Κατσιώνης παίζει ηλεκτρική κιθάρα, keyboards, έχει περάσει από τα συγκροτήματα Stray Gods, Warrior Path, Outloud, Serious Black, ακόμα και από τους Firewind, ενώ τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει μεταξυ άλλων και επικές, μέταλ διασκευές πασίγνωστων ελληνικών κομματιών στο Instagram και κατέγραψε και μια συνεργασία με τον Σταύρο Ξαρχάκο (!) στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Σήμερα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κάτι που δεν γνωρίζαμε από τη διαδρομή του στη μουσική. Ο Μπομπ λοιπον, ήταν ο πρώτος μέταλ μουσικός που ανέβηκε στη σκηνή, του πρώτου μεγάλου metal festival στην Ελλάδα! Πρόκειται για την μέταλ μέρα του Rock of Gods, που διοργανώθηκε στον Πειραιά πριν από τριάντα χρόνια, με ονόματα όπως Slayer, Blind Guardian και Motorhead.

Ο Mπομπ έγραψε:

«Υπάρχουν πράγματα που δε σημαίνουν τίποτα για πολλούς αλλά για μένα πολλά.

Ενα από αυτά είναι το ότι σαν σήμερα 30 χρόνια πριν έτυχε να είμαι αυτός που θα παίξει την ΠΡΩΤΗ ΝΟΤΑ σε Heavy Metal Festival στην Ελλάδα!

Κανα μήνα πριν από το φεστιβάλ κ όσο ετοιμαζόμουν σαν μεταλλακος να πάρω το εισιτήριο μου κ να πάω να δω τους αγαπημένους μου Rage, χτυπάει ένα τηλέφωνο κ μου λένε να παίξω keyboards στο φεστιβάλ αυτό!!!

Ήταν από τους υπέρ-progsters FATAL MORGANA, του Leonidas Hatzimihalis κ της παρέας του, κάποιους μουσικούς που έβλεπα ως τότε με τα κυάλια.

Δεν είχαμε ιδέα τι είναι ένα φεστιβάλ, τι κάνουμε,πού στεκόμαστε, αλλά…ποιος είχε τότε;

Ετσι λοιπόν, ανεβήκαμε, στήσαμε, δεν ήξερα τι είναι τα monitors, ο stage ηχολήπτης…τίποτα. Απλά κάποια στιγμή, έδωσα ένα χαμηλό ΜΙ στο Ensoniq SQ2 keyboard μου και…το πρώτο metal festival ήταν γεγονός!

Την εμφάνιση μας ακολούθησαν οι Nightfall (που ήμουν ήδη fan!) των οποίων έγινα μέλος λίγα χρόνια αργότερα, οι Rage που περιοδεύσαμε μαζί τους αρκετά, οι Blind Guardian, που βρέθηκα με εκείνο τον ντράμερ (που του πήρα κ μπαγκέτα εκείνη τη μέρα -Thomen Stauch) να είμαστε bandmates στους Serious Black και πολλά άλλα πράγματα που δεν είχα ποτέ μου φανταστεί ότι θα ακολουθούσαν!

30 χρόνια… πφφφφ αδιανόητο».