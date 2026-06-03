Πέθανε ο τραγουδιστής Πίμπο Μπράισον, η υπέροχη φωνή πίσω από το «Beauty and the Beast»

Ο τραγουδιστής Πίμπο Μπράισον (Peabo Bryson), γνωστός ως η φωνή πίσω από κλασικές ταινίες της Disney όπως το "A Whole New World" και το "Beauty and the Beast", πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Πέθανε το βράδυ της Τρίτης (02/06) περιτριγυρισμένος από οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Η αιτία θανάτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά ο Μπράισον υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το Σαββατοκύριακο και λάμβανε ιατρική περίθαλψη.

Ο βετεράνος τραγουδιστής της R&B ήταν η φωνή πίσω από επιτυχίες που κυκλοφόρησαν από τη δεκαετία του 1970 έως το 2010, όπως τα "Feel the Fire", "I'm So Into You", "Can You Stop the Rain", "If Ever You're In My Arms Again" και "Reaching for the Sky".

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η εξαιρετική φωνή του Πίμπο αποτέλεσε το soundtrack για μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ζωής» ανέφερε η οικογένειά του.

«Η μουσική του συνέβαλε γενιές μέσα από χαρούμενες γιορτές, μεγάλες ιστορίες αγάπης και διαρκείς στιγμές παρηγοριάς και έμπνευσης, δημιουργώντας μια κληρονομιά που θα ζει για πάντα στις καρδιές όσων τον αγάπησαν και στις αμέτρητες ζωές που άγγιξε μέσα από το τραγούδι» επεσήμαναν.

«Ενώ οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας πόσο βαθιά αγαπήθηκε ο Πίμπο και πόσες ζωές άγγιξαν η φωνή του και το γενναιόδωρο πνεύμα του. Η κληρονομιά και η μουσική του θα ζήσουν για τις επόμενες γενιές».

Ο Μπράισον κέρδισε δύο βραβεία Γκράμι - το 1992 και το 1993 - για δύο ντουέτα που καθόρισαν μια γενιά ταινιών της Disney: "Beauty and the Beast" (Η Πεντάμορφη και το Τέρας) με την Σελίν Ντιόν στο ομώνυμο τραγούδι της ταινίας και "A Whole New World " (Ένας ολόκληρος νέος κόσμος) με την Ρετζίνα Μπελ στην ταινία Αλαντίν.