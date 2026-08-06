Πώς βγήκε ο Λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου: «Της λέω, θα έχεις τρελαθεί»

Ο Γιάννης Φακίνος, ο συνθέτης ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει η Κατερίνα Λιόλιου, μεταξύ των οποίων και ο «Λογαριασμός», περιέγραψε στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» του MAD πώς βγήκε το τραγούδι που έχει σαρώσει τα πάντα φέτος από τον χειμώνα οπότε και κυκλοφόρησε.

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«Είμαι μια μέρα στην κίνηση, έχουνε κλείσει οι αγρότες την Εθνική, είμαστε από παραδρόμους όλοι, χαμένοι όλοι, δεν ξέραμε πώς θα φτάσουμε στη Λαμία, σε ένα χριστουγεννιάτικο live. Με παίρνει η Κατερίνα και μου λέει "Σήμερα θα πούμε τον Λογαριασμό".

Παιδιά, ήτανε ένα απλό κομμάτι στον δίσκο. Αυτό ήτανε. Ήταν ένα τραγούδι, το οποίο είχαμε πει ότι θα συμπεριληφθεί στον δίσκο. Και με παίρνει και μου λέει: "Θα το πούμε σήμερα"», είπε αρχικά ο Γιάννης Φακίνος.

«Της λέω "Ρε, προχθές το έστειλα. Τι τόνο θα το πεις;". Δεν το είχαμε κάνει, παιδιά, καν πρόβα στο studio να το κάνει demo.

«"Όχι", μου λέει, "θα το πούμε". Και έσκασα μύτη στη Λαμία, σε έναν χώρο εκεί, σε ένα σα καμαρίνι τέλος πάντων, και είμαστε με ένα πιανάκι στο κινητό να δούμε τον τόνο της, πώς θα το παίξουμε για να το πει, ούτε τους στίχους ακόμα δεν είχαμε κάνει να δούμε πώς ρολάρει. Και έγινε αυτό που έγινε», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Και το τρελό είναι ότι εμφανιζότανε στην παραλιακή και μετά από 1,5 εβδομάδα πάω στο μαγαζί που εμφανίζεται, ξεκινάει να λέει το ρεφρέν και το τραγουδήσανε από κάτω ολόκληρο μέσα σε 1,5 εβδομάδα από το live που είχαμε κάνει στη Λαμία.

Δεν το πίστευα. Λέω "Παιδιά, το παίξαμε κυριολεκτικά πριν 1,5 εβδομάδα". Δηλαδή έκανε τέτοιο γκελ, απίστευτο». σχολίασε στη συνέχεια.

«Και της λέω, για όνομα του Θεού, πώς το μυρίστηκες και είπες από όλα τα τραγούδια θα πω τον Λογαριασμό εκεί;

Έτσι της ήρθε τώρα. Και της λέω στην αρχή στο τηλέφωνο τότε "Θα έχεις τρελαθεί. Ξέχασέ το, δεν προλαβαίνω. Πώς θα γίνει; Δεν το δεν το θυμάμαι, πρέπει να το προβάρω". "Δεν ξέρω", μου λέει, "πώς θα γίνει, αλλά σήμερα θα το πούμε", είπε στο τέλος ο Γιάννης Φακίνος.