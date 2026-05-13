Σερτάμπ Ερενέρ: Ο λόγος που αρνήθηκε να εμφανιστεί στον Τελικό της Eurovision 2026

Η Σερτάμπ Ερενέρ είχε πρόταση να εμφανιστεί στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 το ερχόμενο Σάββατο (16/5) αλλά η Τουρκάλα τραγουδίστρια, η οποία είχε νικήσει στον μουσικό διαγωνισμό το 2003 με το Everyway That I Can αρνήθηκε λόγω των παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων.

«Θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για τη βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision.

Όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου», είπε χαρακτηριστικά η Σερτάμπ Ερενέρ σε story στο προφίλ της στο Instagram, το οποίο δημοσιεύτηκε στη συνέχεια και στη σελίδα του Wiwibloggs.

Να θυμίσουμε ότι η Τουρκάλα τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision πριν από δύο χρόνια στο Interval Act του Β' Ημιτελικού μαζί με την Έλενα Παπαρίζου και τη Σάρλοτ Περέλι (Charlotte Perrelli) η οποία είχε νικήσει στον διαγωνισμό το 1999 με το τραγούδι Take Me To Your Heaven., εκπροσωπώντας τη Σουηδία.

Μάλιστα, τότε η εμφάνιση της Σερτάμπ Ερενέρ στη Eurovision 2024 είχε χαροποιήσει τους eurofans αφού η Τουρκία συμμετείχε για τελευταία φορά στον μουσικό διαγωνισμό το 2012 και κάποιοι είχαν εκφράσει την ελπίδα ότι μπορεί να επιστρέψει η χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.