Θεοδωρίδου - Ρουβάς λίγο πριν την πρεμιέρα στο Έναστρον: «Ανυπομονούμε - Δεν μπορούσα να της πω όχι»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς, λίγο πριν την πρεμιέρα τους στο Έναστρον σήμερα Παρασκευή (24/10), δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για τον χειμώνα που θα περάσουν μαζί επί σκηνής, με τους δύο αγαπημένους τραγουδιστές να δηλώνουν ότι «το ευχαριστιόμαστε ήδη, περνάμε καλά».

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είχα πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που αγαπώ ως θαυμάστρια και που δεν έτυχε να βρεθούμε ποτέ. Τώρα ήταν η στιγμή για να γίνει. Η χαρά μου είναι μεγαλύτερη από όλα τα άλλα που θα συμβούν εδώ», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Από πλευράς του ο Σάκης Ρουβάς είπε με χιουμοριστική διάθεση πως «έχουμε έρθει να προσφέρουμε πολύ γέλιο», κάτι που δεν είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς εάν παρατηρήσει τους δύο τραγουδιστές για λίγη ώρα μαζί με τη χημεία τους να είναι παραπάνω από φανερή, ενώ τα πειράγματα μεταξύ τους διαδέχονται το ένα το άλλο.

«Οι πρόβες φύγανε νεράκι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ανυπομονησία», ανέφεραν οι δύο καλλιτέχνες με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να αποκαλύπτει πως η συνεργασία τους ήταν δική της ιδέα, μάλλον πιο σωστά «επιθυμία».

«Το είχαμε πει αρκετές φορές, "εμείς γιατί δεν τραγουδάμε μαζί;". Φέτος σεληνιάστηκα, όπως σας το λέω. Πέρασε η σεζόν, πέρασε το Πάσχα και έλεγα "τι να κάνω του χρόνου;". Το μόνο που θα μου δώσει χαρά είναι αυτό.

Ζήτησα από μια κοινή μας φίλη το τηλέφωνο του Σάκη, έστειλα πρώτα ένα μήνυμα για να μην ενοχλήσω και μου λέει "ωραία, Νατάσα μου, να συναντηθούμε". Πήγα σπίτι του και εκεί τελείωσαν όλα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό. Το ήθελα πάρα πολύ καιρό», εξομολογήθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Δεν είναι ότι το ήθελα χρόνια και δε γινόταν, απλά τώρα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν ήταν πρόταση, ήταν δική μου επιθυμία, δεν είναι δικό μου το μαγαζί. Όταν συναντηθήκαμε του είπα "και να μη γίνει τώρα, οκ"», συμπλήρωσε η ίδια.

«Οδοστρωτήρας, το είχε αποφασίσει, ήξερε πώς θα γίνει, πότε, με ποιον τρόπο, τη συνθήκη, ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο, το είχε βάλει στο μυαλό της, ήταν τόσο πειστική, απλώς μου ανακοίνωσε τι θα συμβεί», είπε σε εκείνο το σημείο ο Σάκης Ρουβάς.

«Κατέβηκα με πρόταση, δεν πήγα έτσι. Επειδή το ήθελα πολύ, ήθελα να του πάω μια πρόταση πολύ αντάξιά του», επεσήμανε η Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά να μην κρύβει πως «είναι αυτό που λες ότι δεν μπορώ να της πω όχι».

Ρουβάς για Θεοδωρίδου: «Ο τρόπος που κάνει δικά της τα τραγούδια είναι μαγικό»

Φέτος στο Έναστρον είναι η πρώτη φορά που η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς συνεργάζονται και απαντώντας σε ερώτηση του Reader αποκάλυψαν ποιο ήταν εκείνο το χαρακτηριστικό που ανακάλυψαν ο ένας στον άλλο όλο αυτό το διάστημα που βρίσκονταν σε πρόβες και γνωρίστηκαν καλύτερα αφού στο παρελθόν δεν είχε τύχει να συναναστραφούν μεταξύ τους.

«Στις πρόβες εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου άρεσε η μουσική αντίληψη που έχει ο Σάκης.

Όταν πήγαμε να πούμε ο ένας τα τραγούδια του άλλου, οι μουσικοί τα ένωσαν και εμείς έπρεπε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό, είχε μια τρομερή μουσική αντίληψη και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και βοήθησε παρακάτω αυτό πολύ», δήλωσε από πλευράς της η Νατάσα Θεοδωρίδου με την ίδια να του ρίχνει πάσα «για να δούμε εσύ τι θα πεις για μένα».

«Το λέει γιατί την αναγνωρίζει που σημαίνει ότι την έχει η ίδια. Δεύτερον αυτοσαρκάζεται η Νατάσα, αυτό το χιούμορ δεν περίμενα ότι θα το βρω.

Την ξέρουμε τη Νατάσα από το ρεπερτόριο, δεν την έχω παρακολουθήσει πολύ ζωντανά, δεν έχω βρεθεί πολλές φορές εκεί που τραγουδάει ζωντανά.

Ωστόσο, στις πρόβες έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις πράγματα που εσείς δεν βλέπετε καθημερινά στο ερμηνευτικό κομμάτι και στον τρόπο που τραγουδάει, την κοίταζα και έλεγα "δε γίνεται". Έλεγε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών και τα έλεγε σαν να είναι δικά της, τα κάνει δικά της τα τραγούδια.

Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που ερμηνεύει, αυτή η φωνή δηλαδή που έχει και ο τρόπος που τραγουδάει και τα παίρνει τα τραγούδια και τα κάνει δικά της είναι μαγικό, το ζηλεύω, δηλαδή με την καλή έννοια.

Η απάντηση του Σάκη Ρουβά «άγγιξε» τη Νατάσα Θεοδωρίδου με την ίδια να του λέει χαρακτηριστικά σε εκείνο το σημείο: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συγκινητικό».

Τι θα δούμε στη σκηνή του Έναστρον

Και επειδή κάθε φορά που συνεργάζονται δύο μεγάλα ονόματα επί σκηνής, πολλοί «καλοθελητές» αναρωτιούνται ποιος βγαίνει πρώτος και ποιος δεύτερος, στην περίπτωση των Θεοδωρίδου - Ρουβά, η απάντηση είναι... κανείς.

Όπως ανακοίνωσαν στη συνέντευξη Τύπου, θα βγαίνουν και οι δύο μαζί στις 23.00, ενώ μαζί θα κλείνουν το πρόγραμμα, με τους δύο αγαπημένους τραγουδιστές να λένε πως το θεωρούν και σαν μια ένδειξη σεβασμού προς τον κόσμο που θα πάει στο Έναστρον να τους δει.

«Ξεκινάμε και τελειώνουμε παρέα. Μάλιστα, το πρόγραμμα ξεκινάει νωρίς, στις 23:00», είπε χαρακτηριστικά η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Από πλευράς του ο Σάκης Ρουβάς ανέφερε ότι «στη σκηνή θα κάνουμε μόνο ντουέτα. Θα τραγουδήσουμε και λίγο μόνοι μας, αλλά χρονικά είμαστε περισσότερη ώρα μαζί πάνω στη σκηνή».

«Θα πούμε όχι μόνο τα δικά μας τραγούδια, αλλά και όλα αυτά που αγαπάμε και θέλαμε πάντα να τραγουδήσουμε, αλλά δεν είχαμε μέχρι τώρα την ευκαιρία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν Νατάσα Θεοδωρίδου και Σάκης Ρουβάς θα ηχογραφήσουν και ένα ντουέτο μαζί.

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση, η Νατάσα Θεοδωρίδου παραδέχτηκε πως το «Ξανά» του Σάκη Ρουβά είναι «από τα αγαπημένα μου, μια πραγματικά ωραία μπαλάντα με πολύ λαϊκό χρώμα μέσα», ενώ εκείνος απάντησε αντίστοιχα το «Υπάρχει Παράδεισος».

Η πρόθεση των δύο καλλιτεχνών είναι μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών τους στην Αθήνα να κάνουν εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και live σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως και στο εξωτερικό.

Πηγή βίντεο: enastron_athens - Instagram