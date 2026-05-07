Ξύρισμα και κάπνισμα : Οι συμβουλές μακροζωίας του 93χρονου Γουίλι Νέλσον

O μουσικός Γουίλι Νέλσον είναι ένα ανθρώπινο ον που αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να το εφεύρουμε, ίσως μέσω κάποιου πολύ ψαγμένου A.I. Ο Γουίλι (γεννηθείς το 1933) έγραψε τόνους κάντρι μουσικής και εκφράστηκε αρχικά μέσω του υποείδους της outlaw country (τραγούδια για παρανόμους, για δραπέτες, για επαναστάτες) και από τη δεκαετία του 1970 και μετά, μετακινήθηκε περισσότερο προς την πιο κλασική και εμπορική μορφή της παραδοσιακής αμερικάνικης μουσικής.

Έχει συνεργαστεί με εμβληματικούς μουσικής από την κάντρι, τη μπλουζ, τη ροκ και όχι μόνο: από τον Τζόνι Κας και τον Γουέιλον Τζένινγκς μέχρι τον Μαρκ Λάνεγκαν, τη Σέριλ Κρόου και την Ντόλι Πάρτον.

Δεν είναι όμως μόνο η μουσική

Ο Γουίλι Νέλσον έχει στηρίξει έμπρακτα πρωτοβουλίες για την κακομεταχείριση ζώων σε κτηνοτροφικές μονάδες, για την ενδυνάμωση του LGBTQ κινήματος, για την νομιμοποίηση της μαριχουάνας. Ποτέ του δεν έκρυψε ότι κάνει χρήση μαριχουάνας και για πολλές δεκαετίες, ακούραστος, έχει εξηγήσει τα οφέλη που θα έφερνε η νομιμοποίηση της.

Η μακροζωία

Ο Νέλσον είναι πια 93 ετών, έχει στο ενεργητικό του τα τελευταία χρόνια μια συμμετοχή στο album Cowboy Carter της Beyonce (!) και δεν φαίνεται έτοιμος να πάρει «σύνταξη» από τη μουσική. Σήμερα, το μουσικό blog Consequence αποκάλυψε τα μυστικά της μακροζωίας τoυ Γουίλι Νέλσον. Λέει τα εξής:

Προσπαθώ να τρώω λογικά.

Κάποιες φορές ξυπνάω και πάω να ξυριστώ. Άλλες, όχι.

Βγάζω το σκασμό.

Καπνίζω κάθε μέρα.

Διατηρώ έναν κήπο γεμάτο λαχανικά και μερικές φορές ένα ψυγείο γεμάτο καλό κρέας.

και μερικές φορές ένα Η ανησυχία μπορεί να σε αρρωστήσει . Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό που συνέβη, γιατί να αγχώνεσαι;

. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό που συνέβη, γιατί να αγχώνεσαι; Βλέπω την αστεία πλευρά των πραγμάτων πρώτα.

Μην γίνεσαι μαλάκας , μην γίνεσαι μαλάκας, επιτέλους, μην γίνεσαι μαλάκας.

, μην γίνεσαι μαλάκας, επιτέλους, μην γίνεσαι μαλάκας. Αν κάνεις αρνητικές σκέψεις για κάτι, σταμάτα, σβήστο.

Κράτα τα πόδια σου σταυρωμένα, τη μύτη σου καθαρή και μείνε μακριά από τα δέντρα.

Όλοι θα πεθάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Αν ακούσετε κάτι γι' αυτό, πείτε μου και μένα.