Ο Professor ξαναμοιράζει την τράπουλα: Το Casa de Papel επιστρέφει στο Netflix

Το Casa de Papel επιστρέφει. Ο Professor ανακοίνωσε νέα spin-offs και επέκταση του σύμπαντος. Η επανάσταση συνεχίζεται στο Netflix.

La casa de papel
La casa de papel
Η Σεβίλλη ντύθηκε στα κόκκινα για την πρεμιέρα του «La casa de papel», αλλά η πραγματική είδηση-βόμβα ήρθε από τα χείλη του ίδιου του Álvaro Morte.

Ο αγαπημένος «Professor» επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποψιάζονταν: το ταξίδι στον κόσμο της πιο εμβληματικής ισπανικής σειράς συνεχίζεται, αλλά με νέους κανόνες.

Αντί για μια τυπική 6η σεζόν, το Netflix επιλέγει τον δρόμο του «universe expansion». Ξεχάστε, λοιπόν, τη γραμμική συνέχεια και ετοιμαστείτε για ένα δίκτυο από spin-offs και παράλληλες ιστορίες που θα εμβαθύνουν στον σκοτεινό και ιδιοφυή κόσμο της συμμορίας.

Το teaser των 50 δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας μια υπόσχεση που αντηχεί στα αυτιά κάθε φαν: «Η επανάσταση δεν τελειώνει ποτέ». Μπορεί το σχέδιο να αλλάζει, αλλά η αδρεναλίνη παραμένει η ίδια.

