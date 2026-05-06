Οι πιο παράξενοι κανόνες του Met Gala: Το ακραίο ποσό που κοστίζει μία πρόσκληση

Το Met Gala, η μεγαλύτερη εκδήλωση της μόδας στον κόσμο, πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία, με διάσημους όπως η Μαντόνα, η Μπιγιόνσε, η Νικόλ Κίντμαν, η Ριάνα, ο Bad Bunny, οι Καρντάσιαν κ.α. να δίνουν το παρών στη μεγάλη διοργάνωση και να τραβούν τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους.

Το Met Gala όμως, δεν είναι απλώς μια μεγάλη γιορτή μόδας. Έχει αυστηρούς κανόνες και επιλεγμένους καλεσμένους, κάτι που μετατρέπει το γεγονός σε ένα παγκόσμιο θέαμα που καθορίζει τάσεις και αναδεικνύει σχεδιαστές.

Διαβάστε ακόμη: Δύο μόνο πρόσωπα έχουν αποκλειστεί από το Met Gala σε όλη την ιστορία του

Οι αυστηροί κανόνες και όλα τα παράξενα του Met Gala

Η Άννα Γουίντουρ, αρχισυντάκτρια της Vogue, αναφέρθηκε στους αυστηρούς κανόνες κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής της στο The Today Show. Για παράδειγμα, ανέφερε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα αλλά και την απέχθειά της για το σκόρδο, το κρεμμύδι και το σχοινόπρασο, τονίζοντας το γεγονός ότι αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να μειώσουν τη συνολική εμπειρία σε αυτή την αριστοκρατική συγκέντρωση μόδας.

Η Μπλέικ Λάιβλι στο Met Gala | EPA/SARAH YENESEL/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση πάντως, μπορείς να βρεθείς μόνο κατόπιν πρόσκλησης από την Άννα Γουίντουρ, την αρχισυντάκτρια της Vogue και Πρόεδρο του Met Gala από τη δεκαετία του 1990.

Πιο συγκεκριμένα, τα εισιτήρια για το Met Gala δεν είναι διαθέσιμα για δημόσια πώληση, αλλά, είναι διαθέσιμα προς αγορά μόνο για τους προσκεκλημένους. Για όσους λάβουν πρόσκληση, τα εισιτήρια για το Met Gala του 2026 κοστίζουν 100.000 δολάρια το καθένα (από 75.000 δολάρια που κόστιζαν πέρυσι), ενώ ένα τραπέζι 10 ατόμων ξεκινά από 350.000 δολάρια. Για την ιστορία, το εισιτήριο για την πρώτη χρονιά του Met Gala το μακρινό 1948, κόστιζε 50 δολάρια.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο Met Gala πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Αυτή η πολιτική αντικατοπτρίζει τη φύση της εκδήλωσης και την ελκυστικότητά της σε ένα ενήλικο κοινό.

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή του Met Gala είναι η σχολαστικά σχεδιασμένη διάταξη των καθισμάτων. Η οργανωτική ομάδα ξεκινά αυτή τη διαδικασία αρκετούς μήνες νωρίτερα. Μέχρι τον Απρίλιο, έχει καταρτιστεί ο τελικός πίνακας καθισμάτων και απαγορεύεται στους καλεσμένους να κάθονται δίπλα στους συζύγους τους, για να ενθαρρύνονται οι συναναστροφές και οι συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση τηρεί αυστηρή πολιτική απαγόρευσης τηλεφώνων, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις κινητές τους συσκευές για να απαθανατίζουν ή να μοιράζονται στιγμές στα social media. Αυτή η οδηγία αποσκοπεί στη διατήρηση της αποκλειστικότητας και της ιδιωτικότητας της εκδήλωσης.