Ozzy Osbourne: Πώς ήθελε να γίνει η κηδεία του - Το τραγούδι που ζήτησε να ακουστεί

Ο παγκόσμιας φήμης μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Black Sabbath, Ozzy Osbourne (Όζι Όσμπορν), πέθανε σε ηλικία 76 ετών, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την τελευταία του εμφάνιση επί σκηνής στη γενέτειρά του, το Μπέρμιγχαμ.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση με μία λιτή αλλά συγκινητική δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης. Ήταν περιστοιχισμένος από την οικογένειά του και περιβαλλόταν από αγάπη. Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή τη δύσκολη στιγμή. – Sharon, Jack, Kelly, Aimee και Louis.»

Ozzy Osbourne: Δεν ήθελε κηδεία με θλίψη, αλλά μια γιορτή

Αν και οι επίσημες λεπτομέρειες για την κηδεία του δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, δηλώσεις του ίδιου του Ozzy από το παρελθόν έχουν επανέλθει στη δημοσιότητα και φωτίζουν το πώς ήθελε να αποχαιρετηθεί.

Σε συνέντευξή του το 2011 στους The Times, είχε ξεκαθαρίσει:

«Δεν θέλω η κηδεία μου να είναι μια θλιβερή υπόθεση. Θέλω να είναι μια στιγμή για να πούμε "ευχαριστώ". Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για τις άσχημες στιγμές.»

Γνωστός για το μαύρο χιούμορ του, είχε προτείνει μάλιστα να παιχτεί ένα βίντεο όπου ζητά... δεύτερη ιατρική γνώμη για τον θάνατό του, ώστε να προκαλέσει ένα χαμόγελο στους παρευρισκόμενους.

Το τραγούδι που ήθελε να ακουστεί στην τελετή

Ο Ozzy είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε κανένα από τα δικά του κομμάτια να ακουστεί στην κηδεία του. Αντ’ αυτού, είχε εκφράσει την επιθυμία να ακουστεί ένα τραγούδι των The Beatles, από τα άλμπουμ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ή Revolver, σύμφωνα με τη dailymail.

«Δεν θέλω να παίξουν το ‘Greatest Hits’ μου – ντρέπομαι γι’ αυτό το άλμπουμ. Δεν θέλω κανένα "χαρούμενο τραγούδι". Είμαι νεκρός», είχε πει σαρκαστικά σε συνέντευξή του στο NME το 2016.

Η τελευταία του εμφάνιση

Ο Ozzy ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή στο Villa Park Stadium του Μπέρμιγχαμ, στην αποχαιρετιστήρια συναυλία με τους Black Sabbath με τίτλο Back to the Beginning, μπροστά σε 42.000 φαν. Εκείνος και τα αρχικά μέλη Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward εμφανίστηκαν ξανά μαζί για πρώτη φορά από το 2005.

Τα τελευταία του λόγια επί σκηνής ήταν:

«Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι. Η στήριξή σας μάς επέτρεψε να ζήσουμε μια απίστευτη ζωή. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.»

Στην οθόνη προβλήθηκε το μήνυμα:

«Thank you for everything. You guys are f*ing amazing. Birmingham Forever.»**, πριν γεμίσει ο ουρανός με πυροτεχνήματα.

Η ζωή και η μάχη με την υγεία

Ο Osbourne πάλευε με προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Είχε υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις, ανάμεσά τους τέσσερις στη σπονδυλική στήλη, ενώ είχε διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον το 2003. Παρ’ όλα αυτά, δήλωνε αποφασισμένος να συνεχίσει να ηχογραφεί μουσική:

«Αν τα projects έχουν ενδιαφέρον, θα συνεχίσω να γράφω και να τραγουδώ. Είναι κάτι που με κρατά ζωντανό», είχε πει στο περιοδικό Metal Hammer.

Το τελευταίο του προσωπικό άλμπουμ, Patient Number 9 (2022), περιλάμβανε συνεργασίες με τον Tony Iommi, τον Eric Clapton, τον Jeff Beck και τον Mike McCready των Pearl Jam.

Ο Ozzy αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Sharon και τα έξι παιδιά του: την Aimee, την Kelly και τον Jack από τη Sharon, αλλά και τα Jessica και Louis από τον πρώτο του γάμο με την Thelma Riley. Είχε επίσης υιοθετήσει τον Elliot, γιο της Riley από προηγούμενη σχέση της.

Το ευρύ κοινό γνώρισε την οικογένεια Osbourne μέσα από το reality show The Osbournes (MTV, 2002–2005), που καθιέρωσε την Sharon στην τηλεόραση και άνοιξε τον δρόμο για την πορεία της ως παρουσιάστρια και κριτής σε shows όπως το X Factor και το The Talk.