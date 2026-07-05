Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα σπίτια των χαρακτήρων του «Εμείς κι Εμείς»

To πιο όμορφο στοιχεία της δημιουργίας των τηλεοτπικών «Εμείς κι Εμείς», όπως μας είχε αποκαλύψει πριν από μερικά χρόνια ο ένας εκ των δημιουργών της σειράς, ο Πάνος Αμαραντίδης, ήταν ότι βασίζονταν σε μια πραγματική, απόλυτα αληθινή παρέα. Ο Αμαραντίδης μαζί με τον Σπύρο Μεταλληνό, έγραφαν για ανθρώπους υπαρκτούς, της γενιάς τους και κάπως έτσι πήρε σάρκα και οστά μια τηλεοπτική κωμωδία που έγινε η δική μας, αθηναϊκή εκδοχή των "Friends", αν και με αρκετά μουσικά νούμερα, ειδικά προς τις τελευταίες σεζόν της σειράς.

Διαβάζουμε ξανά την περιγραφή (κάτω) του «Εμείς Κι Εμέις», που κράτησε 139 (!) επεισόδια, από το 1994 ως το 1998, ό,τι πιο ατόφια 90ς μπορείτε να δείτε σήμερα στο YouTube ή στις εκάστοτε τηλεοπτικές επαναλήψεις. Μεταξύ μας, το «Ρετιρέ» μάλλον προς τα 80ς αλληθώριζε ως προς το στυλ και τον τρόπο σκέψης των χαρακτήρων και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» άγγιζε τη δεκαετία του 2000.

«Εμείς κι Εμείς» λοιπόν:

Στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας στην περιοχή του Μετς, ζει ο Στέλιος Δαμίγος (Στέλιος Παύλου) που είναι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με τη σύζυγό του, την Μαρία (Μαρία Φιλίππου) που είναι ιδιοκτήτρια του κτιρίου και φιλόλογος με καταγωγή από την Κύπρο. Στον επάνω όροφο, σε ένα δυάρι, μένει η Σμαράγδα Λαζαρίδου (Σμαράγδα Διαμαντίδου), ιατρική επισκέπτης στο επάγγελμα, με την μεγαλύτερη αδελφή της την Αντωνία (Μαριά Κανελλοπούλου), ιδιαιτέρα γραμματέα και ανύπαντρη. Επιπλέον, μαζί τους ζει και ο σύντροφος της Σμαράγδας, ο Βασίλης Παπαδόπουλος (Βασίλης Κούκουρας), ένας νεαρός, ωραίος, επίδοξος ηθοποιός του "ποιοτικού χώρου" αλλά μονίμως άνεργος. Στην ίδια πολυκατοικία και η Νατάσα Σαριτζόγλου (Νατάσα Μανίσαλη), μια πληθωρική γυναίκα που εργάζεται στις Δημόσιες Σχέσεις μεγάλης δισκογραφικής εταιρίας, ο Μάκης Τουφεξής (Γιώργος Γιαννούτσος), ο οποίος είναι ένας φοβερός τύπος, sex maniac, πλην όμως looser από γεννησιμιού του, που δουλεύει σαν ξεναγός

*στο 10ο επεισόδιο της σειράς, πρόστίθεται στο καστ και η Παρθενία (Ελένη Γερασιμίδου), μια περήφανη, bigger than life, Πόντια.

Θα μπορούσαν να ζήσουν σήμερα στο Μετς;

Το να νοικιάζεις σήμερα δυάρι/τριάρι σε πολυκατοικία στο Μετς, σημαίνει πως μάλλον είσαι ψηφιακός νομάς και εμπειριών συλλέκτης από το Βερολίνο ή το Παρίσι, ή έστω έχεις μισθό που ξεπερνάει τουλάχιστον τα 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σαιτ Spitogatos, όποιος σήμερα αναζητά διαμέρισματα 50 τ.μ στο Μετς χωρίς θέα στην Ακρόπολη ή κοντινή πρόσβαση στο Καλλιμάρμαρο (για κάποιο λόγο θεωρείται προνόμιο να μένεις κοντά στο Καλλιμάρμαρο), πρέπει να είναι έτοιμος να διαθέσει τουλάχιστον 800 ευρώ το μήνα. Τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε όροφο και έχουν κάποια θέα είτε προς το Λυκαβηττό είτε προς την Ακρόπολη κοστίζουν πάνω από 1.500 ευρώ για ενοικίαση. Το Indomio μας πληροφορεί πως η τιμή ενοκίασης σήμερα ανέρχεται στα 15,2 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ η πώληση φτάνει στα 4.280 ευρώ.

Συμπέρασμα: Με τη δισκογραφία να έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια, με τις γραμματειακές δουλειές να μην έχουν ζήτηση, με τους ιατρικούς επισκέπτες να μην πληρώνονται τόσο καλά, ένα είναι βέβαιο: είναι πολύ τυχερά τα παιδιά του «Εμείς κι Εμείς» που η πολυκατοικία άνηκε στην Μαρία!