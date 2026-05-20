Stranger Things: Τι συνέβη στην Eleven; Οι δημιουργοί είπαν ότι θα το αποκαλύψουν 20 χρόνια μετά

Οι δημιουργοί της πολυαγαπημένης σειράς Stranger Things, «Duffer Brothers», έδωσαν την πρώτη τους αποκαλυπτική και μεγάλη συνέντευξη, μετά το επικό φινάλε της σειράς την Πρωτοχρονιά.

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» του Josh Horowitz, απάντησαν σε φήμες αλλά και σε σχόλια για το φινάλε της σειράς. Το πιο καυτό ερώτημα σε όλη την συνέντευξη ωστόσο, ήταν το εξής: Τι συνέβη στην Eleven; τον χαρακτήρα δηλαδή της Millie Bobby Brown. Υπενθυμίζεται ότι, το τέλος ήταν αρκετά διφορούμενο, με την βασική ιδέα να είναι ότι η Eleven είναι ακόμα εκεί έξω, κάπου στον κόσμο, αφού προηγουμένως φάνηκε να κάνει την απόλυτη θυσία για να σώσει τους φίλους της.

Είναι, λοιπόν, ακόμα εκεί έξω; Οι δημιουργοί είπαν ότι θα μας το αποκαλύψουν αυτό σε... 20 χρόνια.

«Αν μιλάμε μαζί σου σε 20 χρόνια», απάντησε ο Ross Duffer γελώντας, όταν ρωτήθηκε αν αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο που μπορούν να περιμένουν οι fans για μια αποκάλυψη, "για το 'Stranger Things', σε 20 χρόνια… το ελπίζω. Ελπίζω ο κόσμος να νοιάζεται ακόμα. Αυτό θα ήταν υπέροχο, και τότε θα τα πω όλα, ναι. Σε εκείνο το σημείο, 20 χρόνια από τώρα», μεταφέρει το IGN.

Ο Horowitz συνέχισε με ένα αστείο: «Σε 20 χρόνια από τώρα, έχουμε ραντεβού. Μια αποκλειστικότητα για το Stranger Things στο Happy, Sad, Confused, αν είμαι ακόμα ζωντανός».