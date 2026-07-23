Αλίκη Βουγιουκλάκη: Από την Αστέρω στη Μαρία της Σιωπής - Όλοι οι ρόλοι της στη Φίνος Φιλμ σε ένα βίντεο

Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών μετά από σύντομη, αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο.

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Με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της, η Φίνος Φιλμ, η εταιρεία με την οποία πέτυχε τα περισσότερα και μεγαλύτερα εισπρακτικά ρεκόρ στο ελληνικό box office, δημοσίευσε στις σελίδες της στα social media ένα ξεχωριστό βίντεο - αφιέρωμα στο οποίο βλέπουμε την Αλίκη σε όλους τους ρόλους που υποδύθηκε στον κινηματογράφο με τη σφραγίδα του Φίνου μέσα σε 1,5 μόλις λεπτό.

Αστέρω, Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο, Το Κλωτσοσκούφι, Μανταλένα, Η Λίζα και η Άλλη, Ταξίδι, Aliki My Love, Η Ψεύτρα, Το Δόλωμα, Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης, Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά, Η Νεράιδα και το Παλικάρι, Υπολοχαγός Νατάσσα, Ένα Αστείο Κορίτσι, Σ'αγαπώ, Η Κόρη του Ήλιου, Η Αλίκη Δικτάτωρ, Η Μαρία της Σιωπής, είναι οι ταινίες που γύρισε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τη Φίνος Φιλμ και μπορείς να θυμηθείς αποσπάσματα με την «εθνική σταρ» στο παρακάτω βίντεο.

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την "αθανασία" εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμά τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε.

Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως "Αστέρω" το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία "Η Μαρία της Σιωπής" που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF», αναφέρει η Φίνος Φιλμ στη λεζάντα της ανάρτησής της.