Γιάννης Παπαμιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Μου λείπεις - Η απουσία σου ακόμη αδιανόητη»

Στις 23 Ιουλίου κλείνουν 30 χρόνια από την ημέρα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο και σήμερα (21/7) ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ βρέθηκε στον τάφο της στο Α' Νεκροταφείο, ενώ στη συνέχεια ανέβασε στιγμιότυπο στη σελίδα που έχει δημιουργήσει για τη μητέρα του στο Instagram.

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«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ'αγαπώ», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και όπως ήταν φυσικό δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θέλησαν να του δείξουν συμπαράσταση σε αυτές τις συναισθηματικά φορτισμένες ημέρες.

Μην ξεχνάμε ότι χθες Δευτέρα (20/7) εάν ζούσε, η λατρεμένη Αλίκη Βουγιουκλάκη θα είχε τα γενέθλιά της, τα οποία κάθε χρόνο τα γιόρταζε με ένα μεγάλο πάρτι στο οποίο καλούσε όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα και πάντα στιγμιότυπά του προβάλλονταν μέσα από τα Μέσα της εποχής.

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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε χθες μία ακόμα ανάρτηση, γράφοντας για τη μητέρα του «Σαν σήμερα τα γενέθλιά σου... κόρη του Καλοκαιριού», ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το πάρτι γενεθλίων της Αλίκης το 1994 όπου η ίδια είχε βάλει μια κόκκινη τουαλέτα και είχε εντυπωσιάσει τους πάντες.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, το να πήγαινε στον αγαπημένο της, Θεολόγο, το «χωριό», όπως τον αποκαλούσε, για τα γενέθλιά της το 1996 ήταν η επιθυμία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά δυστυχώς η κατάσταση της υγείας της μέσα στον Ιούλιο επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα η «εθνική σταρ» να πέσει σε κώμα και τελικά να αφήσει την τελευταία της πνοή το πρωινό της 23ης Ιουλίου 1996.