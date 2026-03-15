«And the Oscar goes to...»: Γιατί άλλαξε η φράση στα βραβεία το 1989;

«And the Oscar goes to...» (Και το βραβείο Όσκαρ πηγαίνει...» η πιο χαρακτηριστική φράση για απονομή βραβείων καθιερώθηκε το 1989. Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν από τους παρουσιαστές η φράση «And the winner is... (Και ο νικητής είναι...).
Διαβάστε ακόμα: Όσκαρ: Κι όμως 3 διάσημοι αρνήθηκαν το βραβείο που κέρδισαν
Γιατί συνέβη αυτή η αλλαγή;
Η χρήση της λέξης «winner» σταμάτησε από τον παραγωγό Άλαν Καρ σημειώνοντας ότι τα Όσκαρ «δεν αφορούν νίκες ή ήττες, αλλά την επιτυχία».
Ο Τζον Λεβερανς ο οποίος υπήρξε ανώτερος αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Τηλεόρασης είχε δηλώσει ότι η φράση αυτή «τονίζει την τιμή και δεν κάνει τους ηττημένους να αισθανθούν χειρότερα από όσο ήδη νιώθουν. Υπάρχει λίγο αρνητικό στοιχείο στο να λες: ‘Ω ναι, αυτός κέρδισε. Οι υπόλοιποι, με την έννοια, έχασαν’».
- Επέλαση Σεφερλή στην πρεμιέρα του στο Mega και άνετη πρωτιά
- Καλαμαριά: «Κλειδί» στην υπόθεση οι απολογίες των φίλων του 20χρονου - Τι είπε στο Reader ο θείος του 23χρονου
- Πόσο ασφαλή είναι τα social media για έναν ανήλικο σήμερα; Φτιάξαμε λογαριασμό και το διαπιστώσαμε μόνοι μας
- Tα 2 ελληνικά νησιά που αυτό το καλοκαίρι επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες για να μην «βουλιάξουν»
