«And the Oscar goes to...»: Γιατί άλλαξε η φράση στα βραβεία το 1989;

«And the Oscar goes to...» (Και το βραβείο Όσκαρ πηγαίνει...» η πιο χαρακτηριστική φράση για απονομή βραβείων καθιερώθηκε το 1989. Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν από τους παρουσιαστές η φράση «And the winner is... (Και ο νικητής είναι...).

Γιατί συνέβη αυτή η αλλαγή;

Η χρήση της λέξης «winner» σταμάτησε από τον παραγωγό Άλαν Καρ σημειώνοντας ότι τα Όσκαρ «δεν αφορούν νίκες ή ήττες, αλλά την επιτυχία».

Ο Τζον Λεβερανς ο οποίος υπήρξε ανώτερος αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Τηλεόρασης είχε δηλώσει ότι η φράση αυτή «τονίζει την τιμή και δεν κάνει τους ηττημένους να αισθανθούν χειρότερα από όσο ήδη νιώθουν. Υπάρχει λίγο αρνητικό στοιχείο στο να λες: ‘Ω ναι, αυτός κέρδισε. Οι υπόλοιποι, με την έννοια, έχασαν’».