Μενού

«And the Oscar goes to...»: Γιατί άλλαξε η φράση στα βραβεία το 1989;

Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη φράση για την απονομή των βραβείων Όσκαρ και τι έλεγαν οι παρουσιαστές μέχρι τότε;

Λία Παππά
Λία Παππά
  • Α-
  • Α+

«And the Oscar goes to...» (Και το βραβείο Όσκαρ πηγαίνει...» η πιο χαρακτηριστική φράση για απονομή βραβείων καθιερώθηκε το 1989. Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν από τους παρουσιαστές η φράση «And the winner is... (Και ο νικητής είναι...).

Γιατί συνέβη αυτή η αλλαγή;

Η χρήση της λέξης «winner» σταμάτησε από τον παραγωγό Άλαν Καρ σημειώνοντας ότι τα Όσκαρ «δεν αφορούν νίκες ή ήττες, αλλά την επιτυχία». 

Ο Τζον Λεβερανς ο οποίος υπήρξε ανώτερος αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Τηλεόρασης είχε δηλώσει ότι η φράση αυτή «τονίζει την τιμή και δεν κάνει τους ηττημένους να αισθανθούν χειρότερα από όσο ήδη νιώθουν. Υπάρχει λίγο αρνητικό στοιχείο στο να λες: ‘Ω ναι, αυτός κέρδισε. Οι υπόλοιποι, με την έννοια, έχασαν’».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
επιστροφή Reader Bold
Φόρτωση BOLM...

ΤΑΙΝΙΕΣ