Έξι σταρ του Χόλιγουντ που είπαν «όχι» σε blockbuster και έχασαν το Όσκαρ μέσα από τα χέρια τους

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα και οι μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ έχουν πέσει έξω και όταν τους προτάθηκε ένας ρόλος τον αρνήθηκαν, αλλά στην πορεία, όπως φάνηκε στην πράξη, μάλλον θα έπρεπε να είχαν πει «ναι».

Σίγουρα είναι δύσκολο για να εμάς το κοινό να φανταστούμε κάποιον άλλο να ενσαρκώνει έναν ρόλο που τον έχουμε ταυτίσει με έναν συγκεκριμένο ηθοποιό, όμως, εάν το σκεφτούμε ψυχρά και ο ρόλος που θα βλέπαμε στην οθόνη με άλλη διανομή θα ήταν διαφορετικός.

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Κάποιοι σταρ του Χόλιγουντ δεν έχουν διστάσει να παραδεχτούν πως έχουν μετανιώσει για «όχι» που έχουν πει σε ρόλους, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι παρακάτω έξι σταρ του Χόλιγουντ όταν είπαν «όχι» σε έναν ρόλο, από τη μία έχασαν ένα blockbuster ακόμα στο ενεργητικό της και από την άλλη, το Όσκαρ μέσα από τα χέρια τους αφού ο ηθοποιός που επιλέχθηκε στη συνέχεια, κράτησε το χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια του.

Μελ Γκίμπσον

Πριν τον Ράσελ Κρόου (Russell Crowe), ο Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson) είχε δεχτεί πρόταση για να υποδυθεί τον Μάξιμο Δέκιμο Μερίδιο στην ταινία «Ο Μονομάχος» (Gladiator) του 2000 που εκτόξευσε την καριέρα του Κρόου και τελικά του χάρισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Μελ Γκίμπσον | Shutterstock

Ωστόσο, ο Γκίμπσον τότε είχε θεωρήσει πως είναι πολύ μεγάλος για να παίξει σε ταινία με «σπαθιά και σανδάλια» και έτσι προσπέρασε.

Αν Χάθαγουεϊ

Μπορεί να είναι δύσκολο να φανταστούμε την ταινία «Οδηγός Αισιοδοξίας» (Silver Linings Playbook) του 2012 χωρίς την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα τη σειρά ταινιών «Αγώνες Πείνας» (Hunger Games), όμως δεν ήταν η πρώτη επιλογή των παραγωγών.

Αν Χάθαγουεϊ | (Evan Agostini/Invision/AP)

Αντίθετα, ο ρόλος της Τίφανι είχε δοθεί στην Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), η οποία, όμως, τελικά αποχώρησε επειδή εκείνη την περίοδο γύριζε την ταινία «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η επιστροφή» (The Dark Knight Rises) και δεν ήταν εφικτό να τα συνδυάσει. Τελικά η Λόρενς, χάρη στην ερμηνεία της, κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Τζον Τραβόλτα

Ο ρόλος του Φόρεστ Γκαμπ από την ομώνυμη ταινία χάρισε στον Τομ Χανκς (Tom Hanks) το Βραβείο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, αλλά ο σταρ του Χόλιγουντ δεν ήταν η πρώτη επιλογή, αφού ο ρόλος είχε προταθεί νωρίτερα στον Τζον Τραβόλτα (John Travolta).

Τζον Τραβόλτα | Shutterstock

Ωστόσο, ο Tραβόλτα απέρριψε τον ρόλο γιατί τότε είχε δεχτεί πρόταση από τον Ταραντίνο να υποδυθεί τον Βίνσεντ Βέγκα στο Pulp Fiction και είπε τελικά το «ναι» εκεί, μια επιλογή που τουλάχιστον τον δικαίωσε αφού η ταινία έγινε επιτυχία και έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα του Τραβόλτα.

Τζούλια Ρόμπερτς

Γυρνώντας τον χρόνο στο μακρινό πλέον 1991, η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) δέχεται πρόταση να ενσαρκώσει τη Βαϊόλα ντε Λέσεπς στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (Shakespeare In Love) και λέει το «ναι» αφού διαβάζει το σενάριο, το οποίο της αρέσει πολύ.

Τζούλια Ρόμπερτς | Shutterstock

Μάλιστα, ήθελε για συμπρωταγωνιστή της τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis), επιμένοντας πως είναι ο μόνος που μπορεί να ενσαρκώσει τον Σαίξπηρ. Ο Ντέι-Λιούις δεν ενδιαφερόταν για τον ρόλο, τον απέρριψε με αποτέλεσμα η Ρόμπερτς να αποχωρήσει από την ταινία και ο ρόλος να πάει στην Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), η οποία κέρδισε τελικά Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Μισέλ Φάιφερ

Έχοντας κερδίσει τα πέντε βασικά βραβεία Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α' Ανδρικού Ρόλου και Α' Γυνακείου Ρόλου), η «Σιωπή των Αμνών» (The Silence Of The Lambs) θεωρείται μία από τις κορυφαίες ταινίες, ενώ απογείωσε την καριέρα της Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster) παρότι ήδη είχε στο ενεργητικό της ένα ακόμα βραβείο Όσκαρ.

Ωστόσο, η Φόστερ δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο. Αυτή ήταν η Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer), η οποία, όμως, απέρριψε την πρόταση επειδή έκρινε ότι το σενάριο ήταν πολύ σκοτεινό, ενώ δεν της άρεσε ούτε το τέλος που δείχνει το κακό να θριαμβεύει.

Μπέτι Ντέιβις

Το «Όσα Παίρνει Ο Άνεμος» (Gone With The Wind) θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα blockbuster όλων των εποχών με το δίδυμο Βίβιαν Λι (Vivien Leigh) - Κλαρκ Γκέιμπλ (Clark Gable) να έχει αφήσει εποχή. Βέβαια, παραλίγο να μην το είχαμε δει ποτέ αυτό το ζευγάρι στη μεγάλη οθόνη αν η Μπέτι Ντέιβις (Betty Davis) είχε δεχτεί να παίξει τον ρόλο της Σκάρλετ Ο'Χάρα.

Η σταρ του «κλασικού» Χόλιγουντ νόμιζε - βάσει φημών - ότι συμπρωταγωνιστής της στην ταινία θα ήταν ο Έρολ Φλυν, ένας από τους δημοφιλέστερους αστέρες του Χόλιγουντ εκείνη την εποχή, τον οποίο, όμως, θεωρούσε ακατάλληλο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έτσι απέρριψε τον ρόλο της Σκάρλετ και οι παραγωγοί αφού εξέτασαν πολλά ονόματα, τελικά ο ρόλος πήγε στη Βίβιαν Λι, η οποία κέρδισε Όσκαρ Α' Γυνακείου Ρόλου για την ερμηνεία της.