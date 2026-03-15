Γιατί λέγεται Όσκαρ; Το μυστήριο πίσω από το όνομα του διάσημου βραβείου

Το πιο διάσημο κινηματογραφικό βραβείο στον κόσμο και ποθητό από όλους τους ηθοποιούς είναι σε όλους γνωστό με το όνομα Όσκαρ, ωστόσο η προέλευση της ονομασίας του παραμένει «άγνωστη».

Για την ακρίβεια η ιστορία πίσω από το χρυσό αγαλματίδιο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου παραμένει θολή ως προς τον «νονό» του, ωστόσο υπάρχει μια ιστορία που θεωρείται περισσότερο πιθανή ως εκδοχή.

Η φιλική, πιο προσιτή και εύκολη ονομασία Όσκαρ φέρεται ως πιο πιθανό να επινοήθηκε από τη Μάργκαρετ Χέρικ.

Όλοι οι «νονοί» του Όσκαρ

Η Μάργκαρετ Χέρικ

Η Μάργκαρετ Χέρικ, ήταν η πρώτη βιβλιοθηκονόμος και μετέπειτα εκτελεστική διευθύντρια της Ακαδημίας. Όταν είδε ένα από τα αγαλματίδια πάνω στο γραφείο ενός στελέχους, φέρεται να είπε: «Μου θυμίζει τον θείο μου Όσκαρ».

Ο «θείος Όσκαρ» ήταν ένας Τεξανός αγρότης φρούτων και σιτηρών και στην πραγματικότητα ήταν ξάδελφος της Χέρικ. Η φράση αυτή φέρεται να έγινε το ανεπίσημο παρατσούκλι του βραβείου.

Η Χέρικ έγινε εκτελεστική διευθύντρια της Ακαδημίας το 1943, αντικαθιστώντας τον πρώτο της σύζυγο, Ντόναλντ Γκλέντιλ, που έφυγε για να υπηρετήσει στον Αμερικανικό Στρατό κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σίντνεϊ Σκόλσκι

Η Ακαδημία δεν υιοθέτησε επίσημα το ψευδώνυμο μέχρι το 1939, αλλά ήταν αρκετά ευρέως γνωστό μέχρι το 1934 που ο αρθρογράφος του Χόλιγουντ Σίντνεϊ Σκόλσκι το χρησιμοποίησε σε ένα άρθρο αναφερόμενος στην πρώτη νίκη της Κάθριν Χέπμπορν στο βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.

Ο Σίντνεϊ Σκόλσκι, ισχυρίστηκε ότι επινόησε το παρατσούκλι Όσκαρ ενώ έγραφε για την 6η τελετή των Βραβείων. Είπε ότι κουράστηκε να γράφει συνεχώς «χρυσό αγαλματίδιο» και ήθελε να δώσει στο βραβείο ένα πιο ανθρώπινο όνομα. Επέλεξε το «Όσκαρ» εμπνεόμενος από ένα παλιό ανέκδοτο.

Η Ακαδημία αναφέρει ότι το άρθρο του Σκόλσκι στις 16 Μαρτίου 1934 είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη αναφορά της λέξης Όσκαρ σε εφημερίδα. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτός επινόησε πραγματικά το όνομα, καθώς ο ίδιος ο Ουόλτ Ντίσνεϊ φέρεται να το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της ίδιας τελετής.

Η Μπέτι Ντέιβις

Υπάρχει ακόμα μια θεωρία που αναφέρει ότι η Μπέτι Ντέιβις το 1941 έδωσε το όνομα στο αγαλματίδιο λέγοντας ότι το γυμνό πίσω μέρος του της θύμιζε τον σύζυγό της Χάρμον Όσκαρ Νέλσον, όταν έβγαινε από το ντους. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει το χαϊδευτικό όνομα του βραβείου χρησιμοποιούνταν ήδη τότε.

Η Ελεανόρ Λίλεμπεργκ

Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της Ακαδημίας, Μπρους Ντέιβις έβαλε στο τραπέζι μια ακόμη θεωρία που προέκυψε από έρευνά του για το βιβλίο του. Ότι το «Όσκαρ» επινοήθηκε από την Ελεανόρ Λίλεμπεργκ, γραμματέα της Ακαδημίας κατά την πρώτη τελετή. Σύμφωνα με τον αδερφό της, εκείνη ονόμασε έτσι το βραβείο από έναν Νορβηγό βετεράνο που ήξερε στο Σικάγο, ο οποίος «στέκονταν πάντα ίσιος και περήφανος».