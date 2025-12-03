Home Alone: Ο λόγος που ο «κακός» κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία

Η ταινία «Home Alone» (Μόνος στο Σπίτι) είναι από τις πιο χαρακτηριστικές χριστουγεννιάτικες ταινίες και θεωρείται κλασική. Από την πρώτη της προβολή έχουν περάσει 35 χρόνια, αλλά ακόμη και σήμερα συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, αφού για τους θεατές κάποιοι από τους πρωταγωνιστές δεν μεγάλωσαν ποτέ.

Η υπόθεση είναι φυσικά γνωστή: Ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ, τον οποίο υποδύεται ο Μακόλεϊ Κάλκιν, είναι ένα μικρό αγόρι που η οικογένειά του ξεχνά στο σπίτι μόνο του, φεύγοντας για διακοπές Χριστουγέννων στο Παρίσι. Αν και ο μικρός απολαμβάνει που έχει όλο το σπίτι δικό του, σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο, όταν δύο διαρρήκτες θα εισβάλλουν στο σπίτι. Αυτούς υποδύονται οι Τζο Πέσι και ο Ντάνιελ Στερν, και οι χαρακτήρες τους τα βρίσκουν σκούρα από τον μπόμπιρα.

Η ζωή του Ντάνιελ Στερν μακριά από τη δημοσιότητα

Ο Ντάνιελ Στερν, εξήγησε μιλώντας στο People γιατί δεν θα λάβει μέρος στα εορταστικά reunion για τα 35 χρόνια της ταινίας. Ο ηθοποιό έχει σε μεγάλο βαθμό απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την υποκριτική.

Ο Στερν είπε ότι αυτές τις μέρες είναι «λίγο σπιτόγατος», έχοντας αφήσει το Χόλιγουντ για τη φάρμα του στην Καλιφόρνια απολαμβάνοντας μια καλή ζωή.

«Έκανα πολλές υπέροχες ταινίες, αλλά ήρθε μια στιγμή που μου έλειπε η οικογένειά μου», έγραψε ο Στερν στην ιστοσελίδα του.

«Αποφάσισα να σταματήσω να ταξιδεύω τόσο πολύ, να μείνω στο σπίτι και να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου και στα άλλα καλλιτεχνικά μου πάθη. Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι ότι έχω μια υπέροχη οικογενειακή ζωή»

Ο ηθοποιός δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς την υποκριτική, καθώς εμφανίστηκε στην πιο πρόσφατη σεζόν της σειράς For All Mankind του Apple TV, αλλά αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να καλλιεργεί φρούτα στη φάρμα όπου ζει.

Γνωρίζει πολύ καλά τη διαχρονική δημοτικότητα του Home Alone, καθώς ο κόσμος συνεχίζει να τον πλησιάζει και να του λέει πόσο το αγαπά, λέγοντας: «Λατρεύω το ότι όλοι το αγαπούν, αλλά, ξέρεις, πραγματικοί άνθρωποι έρχονται σε μένα και μου λένε “Το λατρεύουμε”. Σε κατακλύζει μερικές φορές».

Το χρυσό deal που έκανε στη δεύτερη ταινία

Περιγράφοντάς το ως «ένα διαμαντάκι της μεγάλης οθόνης», ο Στερν εξήγησε ότι δεν ήξερε πως το Home Alone θα καθιερωνόταν ως χριστουγεννιάτικο κλασικό, αλλά πίστευε πως ήταν «το πιο αστείο σενάριο που είχε διαβάσει ποτέ».

Είπε: «Ήταν τόσο αστείο, ήταν τόσο αληθινό και αυτό το ήξερα. Ήλπιζα ότι φτιάχναμε μια υπέροχη ταινία. Δεν είχα καμία ιδέα φυσικά – κανείς δεν θα μπορούσε – για τη διάρκεια της ζωής της».

Όταν ήρθε η ώρα για το Home Alone 2, ζήτησε έξυπνα αμοιβή 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων και δύο τοις εκατό των ακαθάριστων κερδών, αφού «ήξερε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν την ταινία χωρίς αυτόν». Το στούντιο τον διαπραγματεύτηκε στο ένα τοις εκατό, αλλά και πάλι αυτό σήμαινε μια επιπλέον πληρωμή 3,59 εκατομμυρίων δολαρίων.