Η σκοτεινή θεωρία για τον πατέρα του Κέβιν στο Home Alone αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις την ταινία

Μία σκοτεινή θεωρία έχουν αναπτύξει οι θαυμαστές του Home Alone που θα μπορούσε να δίνει εξήγηση σε ένα από τα μεγάλα και αναπάντητα ερωτηματικά γύρω από την ταινία.

Μια ερώτηση συνεχίζει να συζητιέται: πώς μια οικογένεια που φαίνεται μεσαίας τάξης και έχει τόσα παιδιά μπορεί να αντέξει συντηρήσει οικονομικά ένα τόσο τεράστιο και πανέμορφο σπίτι;

Μία από τις θεωρίες λοιπόν που έχουν αναπτύξει οι φαν λέει πως ο Πίτερ ΜακΆλιστερ είναι στην πραγματικότητα εγκληματίας.

Όπως επισήμανε γράφοντας στο Reddit ένας θαυμαστής που ξαναείδε πρόσφατα την ταινία, κάποια πράγματα του φάνηκαν ύποπτα, κυρίως σε σχέση με τον πατέρα του Κέβιν.

«Η θεωρία μου είναι ότι είναι κάποιος μεσαίου επιπέδου εγκληματίας που εργάζεται για τη συμμορία ή κάτι τέτοιο».

Ο θαυμαστής σημείωσε ότι, εκτός του ότι δεν μαθαίνουμε ποτέ τι ακριβώς δουλειά κάνει, πέρα από μια γενική αναφορά σε «δουλειές», επιπρόσθετα, η οικογένεια καταφέρνει να αγοράσει ένα σπίτι που σήμερα θα άξιζε πάνω από 1.000.000 δολάρια.

Το σπίτι του Κέβιν αποκαλείται επίσης «The Silver Tuna» που υποδηλώνει ότι είναι η «μεγαλύτερη μπάζα» στη γειτονιά — γεγονός περίεργο, καθώς δεν φαίνεται να ξεχωρίζει τόσο πολύ από τα υπόλοιπα σπίτια.

Οι θαυμαστές συνέχισαν να βρίσκουν στοιχεία που «δένουν» με τη θεωρία, όπως ότι το παλτό του Πίτερ αξίζει χιλιάδες δολάρια.

Κάποιος άλλος τον υποστήριξε: «Όταν ο Κέβιν παίζει τη σκηνή από το Angels With Dirty Faces και ο Μαρβ πλησιάζει, εκείνος τρέχει πανικόβλητος από τους “πυροβολισμούς” χωρίς δεύτερη σκέψη — και πραγματικά πιστεύει ότι μια μαφιόζικη συμφωνία πήγε στραβά.

Ο Χάρι δεν τον κοροϊδεύει όταν επιστρέφει τρομαγμένος. Του λέει να πάει να δει αν υπάρχει πτώμα».

Η διάψευση της θεωρίας από τον σκηνοθέτη του Home Alone

Αν και η θεωρία είναι αρκετά πειστική, ο σκηνοθέτης Κρις Κολόμπους την έχει διαψεύσει.

Όταν ρωτήθηκε πώς μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά το τεράστιο σπίτι, ο Κολόμπους είπε: «Τότε, ο Τζον κι εγώ είχαμε συζητήσει και αποφασίσαμε ποιες ήταν οι δουλειές τους. Ο πατέρας θα μπορούσε, βασισμένος στην προσωπική εμπειρία του Τζον Χιουζ, να δουλεύει στη διαφήμιση, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπαμε ότι κάνει».

Ένα πράγμα όμως που ξεκαθάρισε ήταν ότι δεν ήταν στη μαφία: «Όχι, δεν ήταν στο οργανωμένο έγκλημα — παρόλο που εκείνη την εποχή υπήρχε πολλή οργανωμένη εγκληματικότητα στο Σικάγο».

Πάντως αυτή η θεωρία μας κάνει να ξαναβλέπουμε την ταινία με άλλο μάτι.