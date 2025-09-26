Το να κάνεις μια ταινία με τρομοκράτες σε ένα «φασιστικό κράτος» το οποίο έχει σαφείς αναφορές στην Αμερική του Tραμπ θέλει κότσια. Όχι γιατί θα υπάρξουν οι αντιδράσεις ομάδων όπως οι MAGA που θα αραδιάσουν τον τραμπικό οχετό τους, αλλά γιατί πρέπει να το κάνεις σωστά. Ζούμε σε μια εποχή που απλά το να πάρεις θέση ως καλλιτέχνης, σίγουρα είναι θεμιτό αλλά αν θες η τέχνη σου να είναι πραγματικά ικανή να περάσει το μήνυμά της, πρέπει να είσαι δεξιοτέχνης. Και αυτό ακριβώς είναι ο Πολ Τόμας Άντερσον.

Μια Μάχη μετά την Άλλη: Το magnum opus του Πολ Τόμας Άντερσον

Warner Bros

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έχει παραδώσει ήδη σπουδαίες ταινίες όπως το Θα Xυθεί Αίμα, το Μανόλια και το The Master, αλλά αυτή τη φορά είπε να ξεδιπλώσει την τέχνη του στο έπακρο. Και κάπως έτσι το Μια Μάχη μετά την Άλλη είναι το magnum opus του. Είναι ένα film που πατά γερά τα πόδια του στο σήμερα και που θα γίνει instant classic.

Στην ταινία, η οργισμένη Περφίντια ηγείται της ένοπλης επαναστατικής ομάδας «French 75» που δρα στις ΗΠΑ των 80ς. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Μπομπ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), που την ακολουθεί πιστά ακόμη σε κάθε σχέδιο. Όταν όμως η Περφίντια πιάνει αιχμάλωτο σε μια επιχείρηση απελευθέρωσης μεταναστών, τον μιλιταριστή συνταγματάρχη Στίβεν Λόκτζοου, αρχίζει μαζί του μια… τουλάχιστον περίεργη ερωτική σχέση, η οποία θα ανάψει το φυτίλι σε αυτό το τέλειο χάος της ταινίας.

Όλο το καστ παραδίδει μοναδικές ερμηνείες ενώ σίγουρα αξίζει να αναφέρουμε το μοντάζ και τη σκηνοθεσία, που καταφέρνουν σε ένα τόσο πυκνό σενάριο, να σε κάνουν να μη μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη και να είσαι συνεχώς σε εγρήγορση.

Warner Bros

Ο Άντερσον, συνθέτει με δεξιοτεχνία ένα κινηματογραφικό μωσαϊκό, αναμειγνύοντας την αιχμηρή πολιτική ματιά, το οικογενειακό δράμα και το ιδιόρρυθμο χιούμορ. Στηλιτεύει το ρατσιστικό ντελίριο τόσο του φασιστικού καθεστώτος όσο και της αδελφότητας “Τυχοδιώκτες των Χριστουγέννων”, στους οποίους ο Σον Πεν παλεύει να μπει καθώς όποιος είναι σε αυτή τη Κου Κλουξ Κλαν τύπου ομάδα ανδρών είναι “ανώτερο ον” και έχει το ιερό καθήκον να “καθαρίσει” την Αμερική. Όμως ο Σον Πεν έχει μια… κρυφή αδυναμία στις μαύρες γυναίκες και αυτό του κάνει τη ζωή δύσκολη.

Μετά από αυτές τις σχεδόν 3 ώρες ασταμάτητης κινηματογραφικής περιπέτειας όμως, αυτό που μένει ως επίγευση είναι διαφορετικό. Είναι η ιστορία αυτής της χούφτας ανθρώπων που θέλησαν να αλλάξουν τον κόσμο αλλά τους έλιωσε σαν μυρμήγκι η μπότα της εξουσίας.

Όμως ο σπόρος της επανάστασης είχε ήδη φυτευτεί έτοιμος να δώσει τη Μία Μάχη μετά την Άλλη.