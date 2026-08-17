Λίγοι ηθοποιοί έχουν καταφέρει να σημαδέψουν την ιστορία του κινηματογράφου όσο ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τόσο για το υποκριτικό του ταλέντο, όσο και για την στάση που επιλέγει να διατηρεί σε μια σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας, χωρίς να σιωπά, αλλά να αξιοποιεί το βήμα που έχει στη δημόσια σφαίρα.

Η συγκεκριμένη μνεία δεν έρχεται σαν κεραυνός εν αιθρία καθώς ο αγαπημένος ηθοποιός γίνεται 83 ετών σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για ένα flash-back στην κινηματογραφική του πορεία.

Από το Taxi Driver που όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή του «δεν περίμενε να γίνει επιτυχία» έως και το τον Ελαφοκυνηγό, και από το Heat μέχρι και το τρίωρο έπος ο «Ιρλανδός», ο αμερικανός ηθοποιός ενσάρκωσε ρόλους-σταθμούς στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.

Οι ρόλοι στους οποίους έδινε ζωή αφορούσαν κυρίως άνδρες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε μια έντονη αναταραχή και κρίση. Ήταν χαρακτήρες που προσπαθούσαν να επιβληθούν, να βγουν από το περιθώριο και να βρουν την θέση τους στην κοινωνία.

Όταν ο Ντε Νίρο έκανε την ρωγμή στο Taxi Driver

Για παράδειγμα το Taxi Driver (1976) του Μαρτίν Σκορσέζε, μια ταινία που εξελίχθηκε σε ορόσημο για τον κινηματογράφο, αποτελεί ένα νουάρ ψυχολογικό δράμα που ακολουθεί τον Τράβις Μπίκλ, έναν μοναχικό οδηγό ταξί στη Νέα Υόρκη, να χάνει τον εαυτό του μέσα στα ελάχιστα τετραγωνικά του οχήματος κατά την διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών στην πόλη.

Μία από τις πιο κορυφαίες στιγμές της ταινίας είναι η σκηνή όπου ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ως Τράβις Μπικλ, μόνος στο διαμέρισμά του, κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη κρατώντας όπλο και απευθύνεται σε έναν φανταστικό αντίπαλο λέγοντας τη θρυλική ατάκα: «You talkin’ to me?».

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Έτσι, ο Ντε Νίρο μέσα από την ερμηνεία του κατάφερε «να σπάσει τον καθρέφτη» της αμερικανικής κοινωνίας και να δείξει πως το αόρατο τραύμα του πολέμου του Βιετνάμ ζει στην διπλανή πόρτα, δημιουργώντας εσωτερικούς πυρήνες βίας, οι οποίοι αν ραγίσουν θα είναι καταστροφικοί.

Ο «Ελαφοκυνηγός» ως προσπάθεια ελέγχου της βίας

Ο «Ελαφοκυνηγός» του 1978 σε σκηνοθεσία Μάικλ Τσιμίνο είναι μια βαθιά αντιπολεμική ταινία, ισάξια και της «Αποκάλυψη τώρα», βρίσκει τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να υποδύεται τον Μάικ, έναν εργάτη ρωσικής καταγωγής που ζει σε μια επαρχία στην Πενσιλβάνια. Η ζωή του πριν τον πόλεμο κυλάει συμβατικά, ωστόσο η καταστροφή που επέφερε η σύρραξη με το Βιετνάμ, δημιούργησε βαριά τραύματα που παραμένουν ανεξίτηλα στον ψυχισμό του ήρωα.

Ο Ντε Νίρο δείχνει πως η βία του πολέμου δεν ενταφιάστηκε στο Βιετνάμ, αλλά αντίθετα την κουβαλάει μαζί του σαν ένα παχύ στρώμα σκόνης, παρότι προσπαθεί να την ελέγξει και να προστατεύσει τους γύρω του, ενώ ταυτόχρονα έχει χάσει και ένα μέρος του εαυτού του στα πυκνά δάση της Ασίας.

Η πιο χαρακτηριστική σκηνή είναι αυτή με τη ρώσικη ρουλέτα.Ο Μάικ και οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι πολέμου αναγκάζονται να παίξουν ρωσική ρουλέτα από τους Βιετκόνγκ.

Η σκηνή είναι συγκλονιστική γιατί ο πόλεμος παρουσιάζεται ως απόλυτη απώλεια ελέγχου. Ο Μάικ προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να προστατεύσει τον Νικ.

Goodfellas ή αλλιώς το υποσύστημα της μαφίας

Αδιανόητος στην ταινία Goodfellas του 1990, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ενσαρκώνει με καθηλωτικό τρόπο τον Τζίμι Κόνγουεϊ, έναν έμπειρο γκάνγκστερ που λειτουργεί με εξαιρετικά υπολογισμένη ακρίβεια, έχοντας βρει ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει: Αυτό του κόσμου της μαφίας που πλέον παρουσιάζεται ως ένα εναλλακτικό μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης.

Εδώ ο Ντε Νίρο είναι άνθρωπος της πειθαρχίας,που όμως αν αισθανθεί την προδοσία, το ξέσπασμα θα είναι βίαιο, όχι λόγω μεγάλων συναισθηματικών εκρήξεων, αλλά λόγω της χειρουργικής απλότητας των συναισθημάτων, δηλαδή του να αποφασίσει ποιος θα πεθάνει.

Άλλωστε πιο τρομαχτικό είναι το ψύχραιμο ξέσπασμα οργής από την ένταση και τις φωνές.

Το Heat και η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος

Εδώ ο Ντε Νίρο υποδύεται έναν επαγγελματία ληστή στο Λος Άντζελες, που έχει μια μικρή ομάδα συνεργατών οι οποία οργανώνει ληστείες. Απέναντι του είναι ο Βίνσεντ Χάνα, ένας αστυνομικός που υποδύεται ο Αλ Πατσίνο (και γι'αυτό αξίζει να δεις αυτή τη ταινία).

Στην πορεία της ταινίας βλέπουμε ότι οι δύο άντρες είναι ίδιοι απλά σε διαφορετικές όχθες.

«Μην αφήνεις τίποτα στη ζωή σου που δεν μπορείς να εγκαταλείψεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα όταν αισθανθείς τη θερμότητα να πλησιάζει». Έτσι εξηγείται και ολόκληρος ο χαρακτήρας του, ο οποίος δεν έχει δεσμούς, δεν θέλει συναισθήματα.

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Ο Ντε Νίρο δεν παίζει απλώς «έναν κακό», αλλά έναν άνθρωπο που έχει κάνει την αυτοπειθαρχία ταυτότητά του. Επική σκηνή αποτελεί η συνάντηση αστυνομικού και ληστή στο εστιατόριο που είναι σαν να λέει: «Είμαστε αντίπαλοι, αλλά είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό».

Ο Ιρλανδός ως ένας απολογισμός της κινηματογραφικής διαδρομής

Άλλη μια συνεργασία με τον Μαρτίν Σκορσέζε που όμως αποτελεί μια πολύ ώριμη ταινία για το έγκλημα, τη βία και τον ανδρικό χαρακτήρα.

Ο Ντε Νίρο υποδύεται τον Frank Sheeran, έναν βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που μετά τον πόλεμο μπαίνει στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, και γνωρίζει έναν αμερικανό συνδικαλιστή που υποδύεται ο Αλ Πατσίνο. Εδώ υποδύεται έναν άνθρωπο πειθαρχημένο ο οποίος «κάνει αυτό που πρέπει να γίνει». Ακόμα και αν αυτό αφορά τον φίλο του, καταπιέζοντας κάθε συναίσθημα και ηθικό δίλημμα για χάρη της υπακοής.

Στο τέλος, ο Ντε Νίρο παρουσιάζει έναν ηλικιωμένο και μοναχικό άνθρωπο, αντιμέτωπο με τις συνέπειες μιας ολόκληρης ζωής βίας.

Ο Ντε Νίρο και το κίνημα «No Kings»

Πέρα από τους εμβληματικούς ρόλους που έχει ενσαρκώσει, ο ηθοποιός έχει και σαφή πολιτική τοποθέτηση στο προοδευτικό τόξο, γεγονός που δεν είναι δεδομένο στην Αμερική.

Ο Ντε Νίρο, είχε συμμετάσχει ενεργά στο κίνημα «No Kings» το 2026, καλώντας του Αμερικανούς να ξεσηκωθούν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως απειλή για την δημοκρατία και την ελευθερία.

«Βγήκαμε στους δρόμους και έτσι γεννήθηκε η χώρα μας. Τώρα, 250 χρόνια μετά, υπάρχει ένας ακόμη ηγέτης και τύραννος. Ένας διεφθαρμένος επίδοξος βασιλιάς και ένα άτολμο Κογκρέσο που θέλουν να εμπλακούν σε παράλογους ξένους πολέμους και να καταπατήσουν τις ελευθερίες μας στο εσωτερικό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο παρελθόν.