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«Οδύσσεια»: Σήμερα η πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες για την ταινία του Νόλαν

Πρεμιέρα σήμερα (16/7) κάνει η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, στις ελληνικές αίθουσες.

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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν | Universal Pictures - YouTube
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Ο χρόνος αναμονής τελείωσε και η πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», θα κάνει πρεμιέρα σήμερα 16 Ιουλίου στις ελληνικές κινηματογραφίες αίθουσες. 

Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον πολυμήχανο ήρωα, η Αν Χάθαγουεϊ την πιστή Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει τον κακό Αντίνοο, έναν από τους μνηστήρες της Πηνελόπης που θέλει να αρπάξει τη γυναίκα και το βασίλειο του Οδυσσέα.

Τα γυρίσματα της ιστορικής παραγωγής διήρκεσαν 91 ημέρες και χρησιμοποιήθηκαν κάμερες τελευταίας τεχνολογίας ώστε το αποτέλεσμα να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

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Πρόκειται για μια μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες.

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