Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 13/11

Tο κορεάτικο Καμία Άλλη Επιλογή είναι μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, ενώ δεν ξεχνάμε και την επιστροφή του αγαπημένου Ντάνιελ Ντέι-Λιούις με την Ανεμώνη.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 13/11

Καμία Άλλη Επιλογή

Ο Κορεάτης σκηνοθέτης των «Oldboy», και «Η Υπηρέτρια» μας παραδίδει μια κατάμαυρη, πικρή και αιματοβαμμένη, αλλά πάντα απολαυστική, σάτιρα για τον σύγχρονο καπιταλισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας άνεργος άντρας ο οποίος, όταν του παρουσιάζεται η ευκαιρία να βρει δουλειά, αποφασίζει να πάρει… δραστικά μέτρα και να εξαλείψει τον ανταγωνισμό του.

Ανεμώνη

Η Ανεμώνη έκανε το απαραίτητο buzz καθώς προκάλεσε ενθουσιασμό στο διεθνές κοινό λόγω της επιστροφής του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. Φυσικά, αυτό δεν το έκανε για κάποιον τυχαίο σκηνοθέτη, αλλά για τον γιο του, που υπογράφει την ταινία.

Με φόντο τη Βόρεια Αγγλία, ένας μεσήλικας άντρας ξεκινά ταξίδι στο δάσος με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδερφό του. Οι δυο τους συνδέονται από ένα μυστηριώδες και πολύπλοκο παρελθόν, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η σχέση τους να είναι εύθραυστη και ενίοτε τρυφερή, για πάντα στιγματισμένη από ένα συμβάν που τους συγκλόνισε μερικές δεκαετίες νωρίτερα.

Ο Άτρωτος

Ο Έντγκαρ Ράιτ ("Baby Driver"), διασκευάζει το "Running Man" του εμβληματικού horror συγγραφέα Στίβεν Κινγκ.

Η υπόθεση τοποθετείται σε μια δυστοπική Αμερική του μέλλοντος, όπου κατάδικοι παίρνουν μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι επιβίωσης στο οποίο μάχονται μέχρι θανάτου για να κερδίσουν την ελευθερία τους. Το 1987 το βιβλίο είχε μεταφερθεί ξανά στο σινεμά από τον Πολ Μάικλ Γκλέιζερ με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβατζενέγκερ, ενώ τώρα, τον κεντρικό ρόλο κρατά ο Γκλεν Πάουελ.

Exit 8

Το Exit 8 είναι ένα ιαπωνικό horror video game το οποίο αγαπήθηκε από τους λάτρεις των horror και είχε την τέλεια συνταγή για να γίνει και μια πολύ επιτυχημένη ταινία. Έτσι, το Exit 8 είναι ένα φιλμ τρόμου, που

διαδραματίζεται σε έναν υπόγειο σταθμό τρένου. Εκεί, ο "Χαμένος Άντρας" είναι παγιδευμένος σε ένα διάδρομο ο οποίος μοιάζει ατελείωτος και από τον οποίο για να διαφύγει, θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά κανόνες.

Νυρεμβέργη

Iστορικό δράμα που μας μεταφέρει στην εποχή του τέλους του Β’ Π.Π, όπου κορυφώνονται οι ετοιμασίες για τις ιστορικές Δίκες της Νυρεμβέργης και ένας Αμερικανός ψυχίατρος πρέπει να καθορίσει αν οι ναζί κρατούμενοι είναι σε θέση να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου.

Λο

Όταν ο σκηνοθέτης Θανάσης Βασιλείου επιστρέφει στο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας μετά τον θάνατο της μητέρας του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μυστικά που βαραίνουν την ιστορία όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας.

Έτσι, σε αυτό το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ εξερευνά το πώς η συναισθηματική μνήμη συμπορεύεται με τη συλλογική, το τραύμα, τη σιωπή που βιώνεται σαν ενοχή, την αγάπη και τελικά την αποδοχή.

*«Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα».

Jujutsu Kaisen: Execution

Νέο σίκουελ του εξαιρετικά δημοφιλούς anime. Ένα πέπλο πέφτει ξαφνικά πάνω από την πολυσύχναστη περιοχή της Σιμπούγια κατά τη διάρκεια του Halloween, παγιδεύοντας αμέτρητους πολίτες στο εσωτερικό της. Ο Σατόρου Γκότζο, ο ισχυρότερος μάγος εξορκισμών, μπαίνει στο χάος. Αλλά τον περιμένουν χρήστες κατάρας και πνεύματα που σχεδιάζουν να τον εγκλωβίσουν. Ο Γιούτζι Ιταντόρι, συνοδευόμενος από τους συμμαθητές του και άλλους κορυφαίους μάγους εξορκισμών, μπαίνουν στη μάχη σε μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση κατάρων, το Συμβάν στη Σιμπούγια.