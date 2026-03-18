Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 19/3

Η γοητεία του Ryan Gosling κουβαλά στις πλάτες της μια από τις πιο επικές sci fi ταινίες της χρονιάς, ενώ παράλληλα βγαίνει στις αίθουσες και η πολυαναμενόμενη ταινία που βασίζεται στην ιστορία του Σορίν Ματέι.

Project Hail Mary

Ο Ράιλαντ Γκρέις, καθηγητής φυσικών επιστημών, ξυπνά μόνος μέσα σε ένα διαστημόπλοιο, πολλά έτη φωτός μακριά από τη Γη, χωρίς καμία ανάμνηση για την ταυτότητά του ή το πώς έφτασε εκεί. Καθώς οι αναμνήσεις του επανέρχονται σταδιακά, συνειδητοποιεί πως έχει αναλάβει μια κρίσιμη αποστολή: να βρει λύση στο αίνιγμα μιας άγνωστης ουσίας που απειλεί να σβήσει τον ήλιο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ δημιουργοί του σύμπαντος Spider-Verse, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ, ενώ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας και περιπέτειας πρωταγωνιστεί ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Το σενάριο βασίζεται στο επιτυχημένο μυθιστόρημα του Άντι Γουέιρ, συγγραφέα που έχει διακριθεί από τους New York Times.

Τελευταία Κλήση

Η υπόθεση της ταινίας τοποθετείται την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000, όταν μια κλοπή όπλων από στρατόπεδο πυροδοτεί μια αλυσίδα δραματικών εξελίξεων. Ένας διαβόητος εγκληματίας κρατά όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει, απαιτώντας ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση. Την ίδια ώρα, ένα τηλεοπτικό κανάλι βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ η αστυνομία παρακολουθεί αμήχανη έναν δραπέτη να την εκθέτει για ακόμη μία φορά. Όλοι μοιάζουν παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι εξουσίας και χειραγώγησης, με αόρατα νήματα να κινούνται στο παρασκήνιο.

Couture

Στον εκρηκτικό και απαιτητικό κόσμο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, οι πορείες τριών γυναικών μπλέκονται απρόσμενα: η Μαξίν, μια σκηνοθέτιδα γύρω στα σαράντα, έρχεται αντιμέτωπη με τη διάγνωση καρκίνου του μαστού και ξαναβρίσκει αναπάντεχα έναν παλιό συνεργάτη· η Άντα, ανερχόμενο μοντέλο, παλεύει να ξεφύγει από το προκαθορισμένο μέλλον που την περιμένει στο Νότιο Σουδάν· ενώ η Ανζέλ, μακιγιέζ στα παρασκήνια των επιδείξεων, κινείται αθόρυβα πίσω από τη λάμψη της πασαρέλας. Στη νέα ταινία της Αλίς Βινοκούρ («Παρίσι Ξανά», «Ατίθασες») πρωταγωνιστούν η Αντζελίνα Τζολί, ο Λουί Γκαρέλ, η Έλα Ραμφ, η Ανιέρ Ανέι και ο Βενσάν Λιντόν.

Τόμος 7

Στο απομονωμένο Κτίριο-Πόλη που φέρει τον αριθμό 7, εκεί όπου η ανθρώπινη γνώση διατηρείται στη μνήμη των χαρισματικών και ο χρόνος κυλά σε ατέρμονες κύκλους, ένας νέος άντρας εμφανίζεται ξανά και ξανά, αναμετρώμενος με τον έρωτα, την εξέγερση και την απατηλή υπόσχεση της διαφυγής. Μια γυναίκα που τον συναντά κάθε φορά, γίνεται ο καθρέφτης αυτής της επανάληψης, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Μια υπαρξιακή ταινία επιστημονικής φαντασίας -σπάνιο είδος για την Ελλάδα- και πρώτη μεγάλου μήκους μυθοπλασίας από το σκηνοθετικό δίδυμο του Πάνου Παππά και της Δέσποινας Χαραλάμπους, η οποία έκανε πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Φραντς Κάφκα

Η ζωή και το έργο του Φραντς Κάφκα, από τα παιδικά του χρόνια έως τον πρόωρο θάνατό του το 1924. Βιογραφική ταινία για τη ζωή του διάσημου συγγραφέα από την Ανιέσκα Χόλαντ. Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και ήταν η επίσημη πρόταση της Πολωνίας για τα Όσκαρ.

Χωρίς Προηγούμενο Ραντεβού

Η Γιασμίν, Ιρανή που ζει ως μετανάστρια στο εξωτερικό, επιστρέφει αναγκαστικά στην πατρίδα της ύστερα από τρεις δεκαετίες, παίρνοντας μαζί της τον μικρό της γιο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όταν πληροφορείται τον ξαφνικό χαμό του πατέρα της. Πρόκειται για ένα ιρανικό δράμα σε σκηνοθεσία του Μπεχρούζ Σοεϊμπί, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη ηθοποιό και δημιουργό Πέγκα Αχανγκαράνι.