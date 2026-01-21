Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 22/1

Το βραβευμένο Hamnet της Κλόι Ζάο, πρωταγωνιστεί στις αίθουσες για αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα.

Hamnet

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες με τις οποίες ξεκινά το 2026 είναι το Hamnet. Το Hamnet διαδραματίζεται στην Αγγλία του 1580, με τον Paul Mescal ως νεαρό William Shakespeare και Jessie Pagley ως η γυναίκα που έμεινε πίσω, κράτησε οικογένεια και πόνο, και τελικά γέννησε έμμεσα τον «Άμλετ». Ως θεραπεύτρια, η Αγκνες πρέπει να βρει τη δύναμη να φροντίσει τα επιζώντα παιδιά της, ενώ παράλληλα να επεξεργάζεται την οδυνηρή της απώλεια. Η ταινία της Κλόι Ζάο (θυμίζω - η σκηνοθέτιδα του συγκλονιστικού Nomadland του 2020), φαβορί για τα φετινά Οσκαρ με πιθανότερη νίκη αυτή του Α' Γυναικείου Ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ. Στο ρόλο του Γούλιαμ Σαίξπηρ ο Πολ Μέσκαλ.

Κάρλα

Γερμανία, αρχές δεκαετίας του ’60. Η δωδεκάχρονη Κάρλα το σκάει από το σπίτι της για να καταγγείλει την εδώ και χρόνια κακοποίησή της από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο ηλικιωμένος δικαστής Λάμι αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με την ενίοτε αδιαπέραστη στάση του τραυματισμένου, φοβισμένου και διστακτικού παιδιού.

Η Εσχάτη των Ποινών

Στο εγγύς μέλλον, ένας ντετέκτιβ (Κρις Πρατ) δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, που ο ίδιος στήριζε ένθερμα, πριν αυτή κληθεί να αποφασίσει για την τύχη του.

Επιστροφή στην Πατρίδα

Ο Τίτους Μίλεχ, Γερμανός ψυχίατρος, μετά από πολλά χρόνια άρνησης της καταγωγής του, λόγω της ναζιστικής κληρονομιάς, ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέτειρά του, τη Γερμανία. Επισκέπτεται τόπους μνήμης και ανθρώπους σε μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορικής αλήθειας, και αναζήτησης απαντήσεων για τον παραλογισμό του παρελθόντος.

Οι Δικοί μου Άνθρωποι

Το ντοκιμαντέρ της Άννα Ρεζάν φέρνει στο φως την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – με επίκεντρο την Κατοχή, την αντίσταση και τον ηρωικό ρόλο που έπαιξε η εκκλησία.

Οι Φύλακες του Χιονιού

Ένα ταξίδι κινουμένων σχεδίων στον κόσμο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Σε αυτή την κινηματογραφική διασκευή του κλασικού παραμυθιού "Η Βασίλισσα του Χιονιού", η νεαρή Γκέρντα ξεκινάει ένα ταξίδι προς το άγνωστο, ψάχνοντας τον φίλο της, Κάι.