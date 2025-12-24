Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 25/12

Ο σπουδαίος Τζιμ Τζάρμους επιστρέφει με το Father Mother Sister Brother, που του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα φέτος και συμπλέει στις αίθουσες με τον Καποδίστρια, για αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα.

Father Mother Sister Brother

Ο Τζιμ Τζάρμους συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ (Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Τομ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ) και αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών. Ένα έργο ωριμότητας και ισορροπίας, ένα δοκίμιο πάνω στην οικογενειακή ευτυχία που του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Καποδίστριας

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία, τον Καποδίστρια, βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη. Το σενάριο του φιλόδοξου ιστορικού έπους υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Ο Έρωτας Γράφεται...

Ρομαντική κομεντί σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου ("Απόψε Τρώμε στης Ιοκάστης", "Μόλις Χώρισα"). Η Άννα (Έλλη Τρίγγου), μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη (Γιάννη Ποιμενίδη), έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις. Μία τυχαία συνάντηση στο βιβλιοπωλείο της οικογένειάς της θα ανατρέψει τις ζωές τους.

Γαλάζιο Μονοπάτι

Μια 77χρονη γυναίκα δραπετεύει από την επιτήρηση και την αναγκαστική συνταξιοδότηση, παίρνοντας μια βάρκα και διασχίζοντας τον Αμαζόνιο για να κυνηγήσει το όνειρό της να πετάξει.

Ένα τρυφερό, προκλητικό ταξίδι αντίστασης, επανάστασης και αυτογνωσίας. Eνα τρυφερό, προκλητικό ταξίδι αντίστασης, επανάστασης και αυτογνωσίας στα βάθη της Βραζιλίας. Αργυρή Άρκτος στην 75η Berlinale.

The Loner

Ένα ελληνικό spaghetti western του Τάκη Βογόπουλου που ακολουθεί τη διαδρομή του ήρωα από την αθωότητα στη βία, από την απώλεια στη λύτρωση, μέσα σε τοπία ξερά, ανελέητα, εκεί όπου ο άνθρωπος δεν έχει παρά μόνο το όπλο του και τη μνήμη του.

Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελόνη!

Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ!