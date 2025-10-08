Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 9/10

Ο Chaning Tatum, ένα πρωτοποριακό horror από το POV ενός σκύλου και ο διαστημικός Jared Leto είναι τα highlights από τις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες.

Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά από την Πέμπτη 9/10

Roofman: Ένας Τίμιος Κλέφτης

Με πρωταγωνιστικό ζευγάρι τους Τσάνινγκ Τέιτουμ και Κίρστεν Ντανστ, ο Ντέρεκ Σιανφράνς («Blue Valentine») δοκιμάζεται στην πιο ελαφριά ρομαντική κωμωδία, μεταφέροντας στην μεγάλη οθόνη μία απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία.

Βασισμένο σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, η ταινία ακολουθεί τον Jeffrey Manchester, βετεράνο του στρατού και πατέρα που παλεύει να σταθεί στα πόδια του. Απελπισμένος και στην προσπάθεια να στηρίξει την οικογένειά του, ξεκινά μια σειρά ληστειών σε McDonald’s, εισβάλλοντας από τις στέγες τους και κάπως έτσι του κόλλησε το παρατσούκλι «Roofman».

Tron: Ares

Το τρίτο κεφάλαιο του sci-fi «Tron» franchise, 15 χρόνια μετά το «Tron: Legacy», είναι εδώ. Στην ταινία, ένα πολύ εξελιγμένο πρόγραμμα το Ares, στέλνεται από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό σε μια επικίνδυνη αποστολή, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Good Boy

Το Good Boy είναι μία από τις πιο πρωτότυπες ταινίες που έχεις δει ποτέ.

Στην ταινία, ο Τοντ και ο αγαπημένος του σκύλος εγκαταλείπουν τη ζωή στην πόλη, μετακομίζοντας σε ένα παλιό οικογενειακό σπίτι στην εξοχή. Από την πρώτη στιγμή, η αφοσίωση του μικρού Ιντι στον Τοντ είναι ακλόνητη, αλλά η ανησυχία του για το σπίτι γίνεται όλο και πιο έντονη. Σύντομα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται όσα οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν: σκιές που κινούνται, μία αόρατη παρουσία που παραμονεύει, οράματα και εικόνες από το σκοτεινό τέλος του προηγούμενου ενοίκου. Όταν ο Τοντ αρχίζει να υποκύπτει στη σκοτεινή δύναμη που καταλαμβάνει το σπίτι, ο Ιντι θα κληθεί να σώσει τον ιδιοκτήτη του.

Στα Βάθη του Χειμώνα

"Παγωμένο" θρίλερ με πρωταγωνίστρια την οσκαρική Έμα Τόμσον, σε ένα action thriller κάτω από τις σκηνοθετικές οδηγίες ενός από τους σκηνοθέτες του «Game of Thrones». Μια γυναίκα που ταξιδεύει μόνη στην ορεινή Μινεσότα, διασώζει μια έφηβη που παραλίγο να πέσει θύμα απαγωγής. Τότε διαπιστώνει πως είναι η μοναδική ελπίδα για να σωθεί το κορίτσι, αφού οι δυο τους απέχουν ώρες ολόκληρες από οποιοδήποτε ίχνος πολιτισμού.

Αγάπη Μόνο

Μετά το "Sex - Όσα Λένε οι Άντρες Μεταξύ τους", στο δεύτερο μέρος της τριλογίας του γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, ο Νορβηγός σκηνοθέτης Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ (Χρυσή Άρκτος φέτος για το "Dreams (Sex Love)"), εστιάζει τον φακό του στη Μαριάν και τον Τορ. Μια γιατρό και ένα νοσοκόμο, οι οποίοι έχουν μια ξεχωριστή ερωτική ζωή.

Η ταινία αποτελεί το πιο συγκινητικό κομμάτι της τριλογίας επικεντρώνοντας στην αγάπη για τους άλλους και τον εαυτό μας, στη σημασία της ενσυναίσθησης και της ανάγκης μας για ελευθερία.

Κατοικίδια στο Express

Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα! Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης.