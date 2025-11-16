Πέντε κλασικές ταινίες με μηδέν budget που έβγαλαν τρελά εκατομμύρια στο box office

Σε άλλες ταινίες τα κινηματογραφικά στούντιο ρίχνουν τρελά χρήματα εξ αρχής και τις προωθούν ως υπερπαραγωγές, ενώ σε άλλες δεν είναι και τόσο «large», αφήνοντάς τες ακόμα και στην τύχη τους όταν πλέον προβάλλονται στους κινηματογράφους.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει εμποδίσει πολλές ταινίες, οι οποίες γυρίστηκαν με ελάχιστα χρήματα, να κάνουν την ανατροπή και να φέρουν τελικά στα ταμεία εκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια ακολουθούν 5 «κλασικές» ταινίες, οι οποίες με μηδέν budget κατόρθωσαν να φέρουν μια περιουσία στο box office, με αποτέλεσμα σε κάποιες από αυτές να γυριστούν και σίκουελ υπό τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις.

Γάμος αλά Ελληνικά

Το 2002 τη χρονιά που προβλήθηκε το «Γάμος αλά Ελληνικά» στους κινηματογράφους έκανε την ανατροπή αφού οι προσδοκίες για την απόδοσή της στο box office ήταν μάλλον περιορισμένες, όπως και ο αριθμός των αιθουσών στις οποίες παιζόταν σε πρώτη φάση.

Ωστόσο, στην πορεία ο αριθμός τους αυξήθηκε και το ίδιο έγινε και με τις εισπράξεις της ταινίας με αποτέλεσμα η ταινία να κάνει στο box office 368,7 εκατομμύρια δολάρια τη στιγμή που το budget δεν είχε ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ρόκι Μπαλμπόα

Το «Ρόκι, τα Χρυσά Γάντια», η ταινία που εκτόξευσε την καριέρα του Σιλβέστερ Σταλόνε και τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο, προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1976 και έφερε τρελά λεφτά στα ταμεία.

Αν και το budget της ήταν μόλις 1,1 εκατομμύρια δολάρια, τα έσοδά της άγγιξαν τα 225 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η Νο. 1 ταινία σε εισπράξεις στην Αμερική εκείνη τη χρονιά, ενώ ήταν υποψήφια για 10 βραβεία Όσκαρ, κερδίζοντας το βραβείο σε τρεις κατηγορίες.

The Blair With Project

Όταν με budget 600.000 δολάρια συγκεντρώνεις στο box office 248,6 εκατομμύρια δολάρια, τότε δικαίως είσαι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα ταινιών που κάνουν τους δημιουργούς της να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.

Η ταινία προβλήθηκε το 1999 και ήταν από τις πιο επιτυχημένες και κυρίως από τις πιο πολυσυζητημένες της χρονιάς.

Η Νύχτα με τις Μάσκες (Halloween)

Το 1978 η Τζέιμι Λι Κέρτις πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η Νύχτα με τις Μάσκες», η οποία είχε γυριστεί μέσα σε ούτε 20 ημέρες και με budget 300.000 δολαρίων.

Η ταινία δεν προωθήθηκε ιδιαίτερα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το κοινό να την ανακαλύψει και να πάει στους κινηματογράφους να τη δει με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει στο box office 70 εκατομμύρια δολάρια.

Μόνος στο Σπίτι

Και μιας και βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου και - είτε μας αρέσει είτε σε άλλους δεν αρέσει - τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια και στολίδια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα καταστήματα, αλλά και σε κάποια σπίτια, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απέξω την πιο κλασική ταινία των Χριστουγέννων.

Το «Μόνος στο Σπίτι» προβλήθηκε στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 1990 και παρέμεινε για πολλές εβδομάδες στην κορυφή του αμερικανικού box office, ενώ αγαπήθηκε και σε πολλές χώρες του κόσμου, φέρνοντας στα ταμεία 476,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το budget της ταινίας ήταν μόλις 18 εκατομμύρια.