Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για τον κακοποιητικό χαρακτήρα που φέρεται να είχε ο Μάικλ Τζάκσον, την τρέχουσα περίοδο που κυκλοφορεί η ταινία για τη ζωή του.

Πολλοί κατηγορούν τον δημιουργό λέγοντας ότι δεν έχει συμπεριλάβει τις καταγγελίες για παρενόχληση ανηλίκων, ενώ πολλοί άλλοι λένε ότι η ταινία λειτουργεί «ξεπλυματικά» προς τον μεγάλο σταρ.

Η ιστορία με φόντο την κακοποίηση ανηλίκων από τον στάρ ξεκινά το 1993, όταν ο Τζάκσον πλήρωσε εκατομμύρια δολάρια σε εξωδικαστικό συμβιβασμό στην οικογένεια ενός ενάγοντος που δήλωσε ότι είχε προκαλέσει «επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση» στον γιο τους.

Δέκα χρόνια αργότερα, συνελήφθη το 2003 ως ύποπτος για παιδική κακοποίηση και δικάστηκε το 2005. Αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Αλλά τώρα υπήρχαν πάρα πολλές φήμες, και παρόλο που ποτέ δεν ειπώθηκαν, ο Τζάκσον πέρασε τέσσερα χρόνια σε απομόνωση και δημόσια ντροπή μεταξύ του τέλους της δίκης και του θανάτου του το 2009. Δεν σταμάτησε μετά θάνατον.

Διαβάστε επίσης: Bob Fosse: Ο θρύλος που χόρευε το «Billie Jean» και το «Smooth Criminal» πριν τον Μάικλ Τζάκσον

Tο 2020, η κληρονομιά του συμφώνησε σε έναν συμβιβασμό 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων με πέντε κατήγορους που ισχυρίστηκαν ότι τους κακοποίησε σεξουαλικά.

Οι φανατικοί υποστηρικτές του Μάικλ Τζάκσον πάντα θεωρούσαν τα αγόρια που έκαναν κατηγορίες εναντίον του ως εργαλεία οικονομικά κίνητρων οικογενειών.

Και ο θάνατός του άνοιξε χώρο για τη μουσική και την ιστορία του με τρόπους που θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν ως πολιτιστικό και ιστορικό φαινόμενο.

Ωστόσο, η ταινία, όπως αναφέρει ο Guardian, εξαπέλυσε ένα νέο κύμα πυρετώδους πάθους που όχι μόνο σβήνει αυτή την οδυνηρή ιστορία από τα αρχεία, αλλά και τον αναδεικνύει σε έναν αθώο, παθόντα μάρτυρα, που δέχεται σκληρή κριτική. Για δύο εβδομάδες, χρήστες στα social εξυμνούν τον Τζάκσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύμα που «έσκασε» μετά από την ταινία. O σταρ παρουσιάζεται ξανά ως είδωλο.

